La Vega: Empresa Multimuebles ¿contaba o no con los permisos para remodelación?

Ante la denuncia del director provincial del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Julio Gil, de que la remodelación a la que estaba siendo sometida la edificación de la tienda R&S Multimuebles no contaba con los permisos de lugar, el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, aseguró hoy que desconoce dicha información pero que de existir “seguro me llega hoy”.

“(…) La primera etapa de la búsqueda es localizar si hay permiso so no hay permisos, si hay planos o no hay planos, si él dio la información probablemente el tendrá la información, a nosotros no nos ha llegado oficialmente de parte de ellos que Obras Públicas que en ese momento era quien dirigía esa parte de tramitación o el Mived en la actualidad no sabría decirte si fue tramitado o no, pero si ellos lo dicen es porque de seguro me llega hoy la información”, dijo.

El ingeniero Reyes Madera se despachó en estos términos al participar en el programa matutino «Sol de los Sábados» en momentos en que la población requiere del informe forense para conocer las causas de la tragedia.

Con el interés de esclarecer las causas que provocaron el desplome de la edificación, la Onesvie conformó una comisión en la que además forma parte el Codia y otras entidades.

Se recuerda que en la tragedia falleció la joven Yasiris de Jesús y resultaron heridas cuatro personas, identificadas como: Jean Carlos Fernández, de 22 años; Miguel Tejada, de 20; Madelin Abreu de 26, y Marialis Hernández, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud (público y privado).

La tragedia motivó la solidaridad del presidente de la República así como de diversas personalidades y autoridades electas y designadas.