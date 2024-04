“La veracidad sigue en los medios tradicionales y sus periodistas”

El 5 de abril, más que una conmemoración, es un recordatorio de la importancia de fomentar una prensa libre y responsable en una sociedad democrática, a la vez poner en contexto la situación de los periodistas y el rol de los medios de comunicación en un mundo que se mueve a la velocidad del internet y sus redes sociales.

Más allá de las influencias que puedan ejercer los nuevos canales de información como son YouTube, medios digitales y las diversas plataformas sociales, la prensa continúa siendo “el cuarto poder” porque es la que tiene las herramientas necesarias para ofrecer la información precisa y veraz en un momento determinado y al mismo tiempo sus periodistas asumen el papel de ser “guardianes de la verdad”.

Así lo consideró Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), quien entiende que más allá de las festividades y conmemoraciones, el Día Nacional del Periodista también es un momento para reflexionar en torno a los desafíos actuales que enfrenta la carrera, su gremio y profesionales. “El CDP como casa matriz de los periodistas siempre ha trabajado para fortalecer el trabajo ético del periodismo y el compromiso social que debe asumir el profesional de la comunicación en el ejercicio de sus funciones”.

Puede leer: Minerd y ADP inician hoy reuniones para aumento salarial

Tras 203 años del preludio del periodismo en el país, entre los grandes desafíos que enfrenta la prensa actualmente van desde la reproducción de noticias falsas a través de algunos medios sociales y las diferentes redes en línea, que con el deseo de generar “likes” más bien desinforman, hasta los llamados “líderes de opinión o figuras influyentes” que ejercen la carrera sin el más mínimo apego a la ética periodística provocando un tremendo daño tanto al gremio como a la sociedad, tanto en el país como en el extranjero. ¿Cómo enfrentar este problema?

Soy de los que opinan que la única manera de poder enfrentar eso es abrir un poco más el colegio. Transformarlo en función de lo que exigen los nuevos tiempos y buscar la forma de que esas personas que están ejerciendo esta carrera sin ser tituladas puedan tener una oportunidad de estudios. Hemos estado buscando una alternativa con diferentes universidades, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), logrando que el Consejo Docente de APEC aprobara lo que es una propuesta de carrera que se llama “periodismo contemporáneo” que reúne los requisitos que demanda el periodista para que en un período de dos años pueda obtener los conocimientos necesarios

De acuerdo con el gremialista es importante fomentar la “validación de la experiencia”, la cual ya es aplicada en otros países de América Latina, que permite a profesionales de otras carreras que tienen varios años ejerciendo la comunicación de manera correcta puedan obtener el título. “Desde el CDP luchamos para tener un programa muy amplio de capacitación y para ellos tenemos acuerdo con el ITLA, INFOTEP, APEC y muchas otras universidades tanto nacionales e internacionales que nos permite ayudar con la capacitación de todo aquel que está en el ejercicio de la profesión”.

Modificación de la ley 1091

Hace 40 años que fue creado el Colegio Dominicano de Periodistas con una ley que necesita ser reformada. “Vamos a luchar juntamente con el Congreso y el Poder Ejecutivo para que aprueben una ley moderna que nos permita tener un colegio que pueda garantizar la salud de los periodistas a través de la Seguridad Social, tener un fondo solidario para poder suplir cualquier eventualidad, asegurar pensiones dignas y estabilidad económica para mantener este edificio que muchas veces no tenemos dinero ni para cubrir gastos de nómina porque no hay forma de generar recursos que no sea a través de iniciativas de la institución”.

A su entender, el periodismo que se hacía en aquel tiempo es totalmente diferente al que se ejerce hoy día y es por ello por lo que en el CDP tienen varios años trabajando en la transformación del Instituto de Periodistas, una alta casa de estudios superior.

Libertad de expresión

Estamos en el primer lugar en América Latina y El Caribe en libertad de expresión, pero además estamos en un ranking de reporteros sin fronteras que establece que de 184 países la República Dominicana está en la posición 30 como uno de los países más comunicados y con más libertad de expresión y de prensa lo que indica que el estado democrático en RD está en buen momento.