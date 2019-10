La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. archivo

La Vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández, aseguró ayer que sus funciones y la confianza que ha recibido del presidente Danilo Medina para dirigir el Gabinete Social no están en discusión. Dijo que su situación “tan particular y única” en la historia política nacional y el panorama general del país, requieren que reflexione profundamente sobre su futuro político.

Especificó que las decisiones importantes deben tomarse con ecuanimidad y sin presión.

En un mensaje publicado ayer en sus redes sociales manifestó que “seguimos trabajando sin descanso y con dedicación por el progreso social y el desarrollo con inclusión en la República Dominicana.

Dijo que está en reflexión y oración “para que Dios me otorgue sabiduría y discernimiento y que su luz divina me acompañe, tal y como ha sido en las decisiones de vida que he tomado”.

“En lo relativo a la situación política actual, quiero dejar claro que mis funciones como Vicepresidenta y la confianza que he recibido del presidente Danilo Medina para dirigir el Gabinete Social no están en discusión alguna. Seguimos trabajando sin descanso y con dedicación por el progreso social el desarrollo con inclusión en la República Dominicana”, dijo.

Agregó que “mi situación tan particular y única en la historia política nacional, y quizás de toda la región, al igual que el panorama general del país, requieren que reflexione profundamente sobre mí futuro político; lo hago guiada por la certeza de que por encima de cualquier interés personal, está el interés de la nación”,

Dijo que “siempre me he apoyado en los valores que me inculcaron mís padres”.

Concluyó el mensaje afirmando que “me guía la voluntad de servir a mi país y el deseo de aportar a una política diferente, donde podamos sumar y aportar. Los valores de la lealtad, la honestidad y la solidaridad son mi norte; permiten que aún en medio de la tormenta, pueda ser feliz y conservar la paz interior”.

Cedeño de Fernández externó los conceptos tras la renuncia de su esposo, el expresidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana y de que el lunes el presidente Danilo Medina se refiriera a la situación.