La vicepresidenta Raquel Peña encabeza reunión del Consejo Nacional de la Magistratura

En la tarde de este lunes, se encuentra reunido el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el Palacio Nacional, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, quien preside el encuentro en representación del presidente Luis Abinader.

La sesión cuenta con la presencia de todos los miembros del CNM y tiene como objetivo continuar el proceso de evaluación del desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), así como avanzar en la designación de nuevos magistrados para ese órgano y para el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Esta reunión da seguimiento a los trabajos iniciados en julio, cuando se acordó revisar el reglamento 1-19 que rige los criterios de evaluación judicial. Además, se espera que el CNM defina el cronograma para cubrir vacantes generadas por la salida de jueces como Napoleón Estévez Lavandier, y otras que puedan surgir tras la evaluación de magistrados que ya han cumplido siete años en sus cargos