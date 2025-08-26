La vida de Franklin Domínguez

Franklin Domínguez, el destacado actor y dramaturgo que falleció a causa de complicaciones de salud, nació el 5 de junio de 1935 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, según reseña la Fundación Corripio.

Además de su actividad en los campos de la política, el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad y el magisterio, era doctor en Derecho. Fue ampliamente reconocido en el país y a nivel internacional como autor y director, así como también actor de cine, radio y televisión.

Sus obras teatrales han sido traducidas al francés, alemán, inglés, portugués, al flamenco y al papiamento arubiano. Su teatro ha sido representado, radiodifundido y/o editado en Bélgica, Francia, Suiza, China, en algunos países de África, en Guyana francesa y en casi todos los países de América. Ha sido galardonado siete veces con el Premio Nacional de Teatro que cada año otorga la Secretaría de Estado de cultura. Las obras galardonadas han sido Omar y los demás (1975), Lisístrata odia l apolítica (1979), Los borrachos (1983), drogas (1986), Las extrañas presencias (1992), Bailemos ese Tango (1995), Duarte: fundador de una República (1999) y La telaraña del poder (2000).

Dentro de su vasta labor Domínguez tiene escritas más de 70 obras teatrales de las cuales han escenificado unas 45 en el país y en el extranjero. En 183 obtuvo el accésit al Primer Premio, a nivel mundial, en el Certamen Internacional de Dramaturgo Diego Frabbi celebrado en Palermo, Italia. En este certamen, donde participaron dramaturgo de todo el mundo, fue premiada su obra Omar y los Demás. Sus obras teatrales Cuando los héroes quedaron solos, Duarte: fundador de una República y Solano, (primera comedia musical dominicana) han implantado récords de público durante varias noches en el Teatro Nacional de su país, con capacidad para 1500 personas. En 1979 fue galardonado con el codiciado Premio El Gran Dorado al reconocerle como el artista más sobresaliente del año.

Es presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de República Dominicana y Presidente de la Asociación Dominicana de Actores de Teatro (CODEARTE) y miembro adherente de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de París. También es Presidente de la Unión Pro-Teatro, sus obras El encuentro y El último instante (monólogo para una actriz) han sido traducidas al chino. En Francia, en la revista L´Avant Scene le publicaron las obras La broma del Senador y Un amigo desconocido nos aguarda. La broma del senador obtuvo dos premios en Bélgica en 1965 y en 1980.

Domínguez fue creador del texto de la ópera dominicana Anacaona, con música del maestro italiano Adriano de la Rosa. También es el autor y director de la primera película dominicana de largo metraje La silla, filmada en 1963, acerca de la tiranía de Trujillo, cultiva la sátira política, la comedia musical y el teatro infantil, destacándose entre sus obras infantiles Las aventuras de Chachalaca y Pelón, La Niña que quería ser Princesa, Duarte entre los niños, Los papas no hacen milagros y Aita en busca de la bondad, todas premiada en certámenes.

La política brota en la mayoría de su teatro, integrado por más de 70 obras escritas y representadas internacionalmente, en especial su famosa sátira política Se Busca un Hombre Honesto.

Ganador de tres premios de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de New York (Premios Ace), incluyendo uno este año, ahora ha sido merecedor del Premio Nacional de Literatura 2003 que otorga la Fundación Corripio y la Secretaría de Cultura.

