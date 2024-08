La vida de Riley Horner, una joven oriunda de Illinois, Estados Unidos, cambió radicalmente el 11 de junio de 2019, cuanod tenía 16 años. Ese día, durante un baile escolar, otro estudiante accidentalmente cayó sobre ella y le dio una fuerte patada en la cabeza.

Este incidente, que en un principio fue tratado como una conmoción cerebral leve, dejó a Riley en una situación de amnesia anterógrada, que reinicia su memoria cada dos horas, como le sucede al personaje de Drew Barrymore en la película “Como si fuera la primera vez”, junto a Adam Sandler.

En el filme, el personaje de Henry Roth (Sandler) se enamora de Lucy (Barrymore) y se compromete a conquistarla diariamente, ideando estrategias para que Lucy recupere los recuerdos y puedan mantener una relación.Así, como sucede en “Como si fuera la primera vez”,

Las primeras pruebas médicas no detectaron la lesión cerebral traumática que sufría Riley



Riley despierta todas las mañanas creyendo que aún es 11 de junio de 2019. “Las personas no entienden, es como una película. No tendré ningún recuerdo de esto cuando llegue la hora de la cena”, cuenta Riley.

La amnesia anterógrada es un tipo de trastorno de la memoria que afecta la capacidad de una persona para formar nuevos recuerdos después de un evento traumático o una lesión cerebral.

La joven, que antes del accidente era una estudiante y atleta prometedora, ahora debe llevar notas detalladas y fotos consigo en todo momento, y ha ajustado la alarma de su teléfono para que suene cada dos horas. Cuando suena, lee sus apuntes para recordar todo lo que ha olvidado, incluyendo la ubicación de su casillero.

Un equipo médico en Utah descubrió la lesión cerebral traumática después de meses de incertidumbre



La dificultad del diagnóstico

La falta de evidencias visibles en las primeras pruebas médicas, como resonancias magnéticas y tomografías computarizadas, dejó a los médicos perplejos sobre cómo proceder. Después de meses de incertidumbre, la familia de Riley encontró un equipo médico en Utah que realizó pruebas más exhaustivas y descubrió que Riley sufría una lesión cerebral traumática (LCT). Esta lesión severa había pasado inadvertida en las revisiones iniciales, impidiendo un diagnóstico temprano. “Mi hermano falleció la semana pasada y ella probablemente no tiene idea. Le decimos todos los días, pero no lo recuerda”, lamentó su madre, Sarah Horner, a The Independent.

El relato, que tuvo gran repercusión en medios, también revela cómo Riley ha luchado con fuerza y determinación para adaptarse a su nueva realidad. Tras recibir el diagnóstico adecuado, comenzó un tratamiento en Cognitive FX, un centro especializado en tratamientos post-conmoción cerebral en Provo, Utah. Progresivamente, Riley logró formar nuevas memorias, un avance que ha sido lento pero constante.

En una actualización publicada en su página de Facebook, la familia Horner señaló que Riley continúa enfrentando desafíos diarios, pero ha aprendido a hacer listas, codificar por colores y anotar todo para mantenerse organizada. Pese a las dificultades, está cumpliendo su sueño de estudiar enfermería. “Esta chica sigue avanzando y marcando metas en su lista”, resaltó su madre.

A pesar de su condición, Riley ha completado su primer semestre en enfermería con notas perfectas.



El camino de Riley no ha sido sencillo, pero su determinación es admirable. Ha completado su primer semestre en la escuela de enfermería con notas perfectas, a pesar de los obstáculos. Una muestra de su valentía fue su desempeño en una pasantía en el área de Medicina Quirúrgica (Med Surge) durante el verano. Esta experiencia le dio la confianza necesaria para saber que será una excelente enfermera. “Ella escucha a sus pacientes y anota todo para revisar sus notas al día siguiente, algo que no se puede enseñar”, aseguró su familia.

The Independent también resaltó que Riley aún está medicada para poder controlar sus convulsiones y puede que nunca recupere la totalidad de sus memorias previas al accidente. No obstante, su capacidad para seguir adelante y adaptarse ha sido notable. Sarah Horner mencionó que a pesar de los pronósticos iniciales, la recuperación de su hija continúa y siempre están en busca de respuestas y tratamientos que puedan mejorar su calidad de vida.

Riley fue aceptada en la Sociedad Internacional de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau, lo que representa un gran honor para ella y su familia. Mientras tanto, sigue avanzando en su carrera, sin dejar que su condición la frene. “Un neurólogo estaba presente cuando tuvo una convulsión y pudo documentarla; fue la primera vez que un médico la presenció”, informó su madre en Facebook, destacando la suerte de que esto ayudara a ajustar su tratamiento.

