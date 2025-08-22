La vida y la muerte, grandes aliadas

La vida y la muerte, grandes aliadas

FERNANDO RODRIGUEZ C.

Aunque luce paradójico, la vida es cónsona a la muerte y, en el lenguaje popular, para morirse solo hay que estar vivo. Es la gran realidad de la existencia, aunque muchos se niegan a aceptarla sin importar su nivel cultural o social.

Particularmente amo la vida y pretendo extenderla lo más que pueda, siempre y cuando disfrute de ciertas condiciones físicas y mentales que no me conviertan en una carga para mis hijos y la sociedad.

Puede leer: El PLD y la FP apuestan al olvido

Soy sensible ante la muerte al grado de que se me nublan los ojos y se me hace un nudo en la garganta ante los genocidios de Rusia e Israel contra Ucrania y Palestina donde mueren a diario decenas de niños y civiles ajenos a la guerra.

Pero cuando la muerte llega por enfermedad o vejez, encaro a la parca con la resignación y entereza que entiendo corresponde a un buen cristiano que cree en el reino de los cielos, o a una persona práctica que asimila que todo en la vida tiene su final.

En consonancia con ese pensamiento pagué, desde hace años, mis honras fúnebres y cremación, y elegido hasta el lugar donde pretendo sean lanzadas mis cenizas para evitar que nadie tenga que cargar con ellas.

FERNANDO RODRÍGUEZ C.

FERNANDO RODRÍGUEZ C.

Publicaciones Relacionadas

La vida y la muerte, grandes aliadas
La vida y la muerte, grandes aliadas
22 agosto, 2025
Rusia : Amenazó durante 15 horas con tirarse de una ventana, este fue el desenlace
Rusia : Amenazó durante 15 horas con tirarse de una ventana, este fue el desenlace
21 agosto, 2025
La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina
La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina
19 agosto, 2025
Palestina por primera vez en Miss Universo: Una reina no se debe callar ante lo que pasa en Gaza
Palestina por primera vez en Miss Universo: Una reina no se debe callar ante lo que pasa en Gaza
19 agosto, 2025
Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!
Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!
19 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Maduro se Maduró

Maduro se Maduró

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Policía revela nuevos detalles sobre la muerte de la influencer dominicana Ariela “La Langosta”

La Policía revela nuevos detalles sobre la muerte de la influencer dominicana Ariela “La Langosta”

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo