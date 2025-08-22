La vida y la muerte, grandes aliadas

Aunque luce paradójico, la vida es cónsona a la muerte y, en el lenguaje popular, para morirse solo hay que estar vivo. Es la gran realidad de la existencia, aunque muchos se niegan a aceptarla sin importar su nivel cultural o social.

Particularmente amo la vida y pretendo extenderla lo más que pueda, siempre y cuando disfrute de ciertas condiciones físicas y mentales que no me conviertan en una carga para mis hijos y la sociedad.

Soy sensible ante la muerte al grado de que se me nublan los ojos y se me hace un nudo en la garganta ante los genocidios de Rusia e Israel contra Ucrania y Palestina donde mueren a diario decenas de niños y civiles ajenos a la guerra.

Pero cuando la muerte llega por enfermedad o vejez, encaro a la parca con la resignación y entereza que entiendo corresponde a un buen cristiano que cree en el reino de los cielos, o a una persona práctica que asimila que todo en la vida tiene su final.

En consonancia con ese pensamiento pagué, desde hace años, mis honras fúnebres y cremación, y elegido hasta el lugar donde pretendo sean lanzadas mis cenizas para evitar que nadie tenga que cargar con ellas.