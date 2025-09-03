La violencia sí tiene género

La violación sexual grupal cometida en Villa González contra una joven de 21 años no es un hecho aislado ni excepcional, es la muestra brutal de cómo el cuerpo de las mujeres sigue siendo tratado como territorio en disputa, como objeto sobre el cual se ejerce dominio, control y violencia. Seis hombres comunes, con vidas activas en su comunidad, participaron de manera consciente y organizada en una agresión que revela la profundidad del entramado patriarcal en nuestra sociedad.

Una de las grandes trampas discursivas al hablar de estos crímenes es describir a los agresores como “bestias” o “monstruos”. Con ello, se los coloca fuera de lo humano, como si fueran anomalías sociales. Pero la realidad es todavía más incómoda, ya que se trata de hombres corrientes, vecinos, amigos, trabajadores, miembros activos de la comunidad. Al negar esta normalidad, se pierde de vista que lo que sostiene estas conductas es un sistema de socialización patriarcal que les otorga el permiso simbólico de ejercer violencia sobre los cuerpos femeninos.

El caso de Villa González no surgió de la nada. Detrás hay un entramado de micromachismos que pasan inadvertidos o son tolerados como los chistes sexistas, control sobre las parejas, normalización de los celos, silencios cómplices frente al acoso callejero, tolerancia a la cosificación de las mujeres en los espacios digitales. Estos actos, aparentemente “menores”, configuran la base cultural sobre la cual se sostiene la violencia extrema.

La criminología feminista habla del continuum de violencia, donde cada microagresión es un eslabón que conecta con otros, y que puede culminar en agresiones sexuales colectivas o feminicidios. El cuerpo de las mujeres se convierte así en el lugar donde se materializa esa disputa, en un espacio que el patriarcado considera disponible, negociable, colonizable.

En Villa González, la agresión no terminó con la violación, además fue grabada y difundida en redes sociales. Esa circulación convirtió a la víctima en objeto de otra violencia, ahora digital e infinita, donde la dignidad se ve fragmentada una y otra vez.

El Ministerio Público reconoció esto al advertir que la difusión de esas imágenes constituye un delito. La dimensión digital nos muestra cómo la violencia patriarcal se adapta a las tecnologías, expandiendo su alcance y profundizando el daño.

En la República Dominicana, las cifras de feminicidio y violencia sexual se mantienen entre las más altas de la región. El derecho a vivir libres de violencia, reconocido en la Convención de Belém do Pará y en la Constitución, sigue siendo vulnerado sistemáticamente. Y sin embargo, seguimos nombrando estos casos como si fueran anomalías, cuando en realidad son parte de una trama estructural.

No basta con prisión preventiva ni con procesos judiciales complejos. Urge desmontar el sistema que naturaliza la dominación masculina, desde la educación hasta las instituciones judiciales, pasando por los medios de comunicación que deben dejar de reproducir discursos culpabilizantes o morbosamente descriptivos.

Este caso reciente nos recuerda que la violencia no nace de seres excepcionales, sino de la normalidad de hombres comunes en una cultura que les otorga privilegios y permisos.

Decir que “no todos los hombres” cometen violencia busca desvincular responsabilidades individuales, pero lo que duele y mata es que sí son todas las mujeres quienes cargan con el miedo, la prevención constante, la vigilancia de sus pasos y de sus vínculos.

La violencia de género no es un problema privado, sino una fractura colectiva que nos interpela como país. Mientras no entendamos que el patriarcado opera en cada micromachismo cotidiano, seguiremos condenando casos aislados sin reconocer la herida estructural. Ya basta.