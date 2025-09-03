La Voz del Paciente RD: ¿Cuánto más hay que esperar?

Desde que se promulgó la Ley 87-01 en el año 2001, quedó institucionalizado el Plan de Servicios de Salud (PDSS). Este plan trajo consigo un catálogo de prestaciones que define, en teoría, qué cubre y qué no: medicamentos, procedimientos, estudios, analíticas y materiales.

La pregunta es inevitable: ¿cuántas veces se ha actualizado realmente ese PDSS? Porque lo cierto es que, aunque han existido inclusiones, no son suficientes. Seguimos a la espera de un plan más actualizado, inclusivo y ajustado a las necesidades de estos tiempos.

Las ARS están obligadas a autorizar lo que el PDSS establece, pero en la práctica se han permitido diseccionarlo a conveniencia, diciendo “esto sí” y “esto no”.

Durante años los pacientes hemos enfrentado negaciones arbitrarias de servicios y medicamentos que están implícitamente contemplados en el catálogo.

No se trata solo de negativas. También están las limitaciones absurdas, con topes inexistentes inventados para restringir coberturas. Mientras tanto, las ARS, los médicos, las clínicas y los centros diagnósticos reciben ajustes periódicos por indexación de honorarios, pero al afiliado, ¿quién le indexa su derecho?

Los pacientes seguimos esperando un PDSS renovado que elimine coberturas obsoletas que ya no se indican, incorpore nuevas tecnologías y tratamientos modernos, aumente las coberturas que hoy resultan extremadamente necesarias.

Y que nadie venga a decir que “no hay dinero”. Porque cuando exigen indexación, el dinero aparece.

La pregunta que queda flotando es dura pero real: ¿Tendremos los pacientes que hacer ruido para que nos escuchen y nos indexen las coberturas?

Digo