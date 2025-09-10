La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio



Hoy, 10 de septiembre, levantamos la voz para recordar una realidad dolorosa: el suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo, y lejos de disminuir, sus cifras han aumentado de manera alarmante en los últimos años.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 700,000 personas mueren por suicidio, lo que representa una muerte cada 40 segundos.

En nuestra región, las estadísticas muestran un crecimiento preocupante, con jóvenes y adultos mayores como los grupos más vulnerables.

Hablar de suicidio no es fácil, porque implica muchas cosas: dolor, pérdidas y silencios.

Pero callar es aún más peligroso.

El suicidio no es un acto de cobardía ni un tema “tabú”: es la consecuencia de un sufrimiento profundo que muchas veces no encuentra salida, acompañado del estigma que rodea a la salud mental.

Ir a terapia, hablar con un psiquiatra o pedir apoyo es un acto de valentía. Es decidir luchar por la vida, aún en medio de la oscuridad.

La salud mental necesita inversión real, políticas públicas firmes y programas accesibles.

Necesitamos más psicólogos en las escuelas, más centros comunitarios de atención, más campañas de concienciación que rompan el silencio.

No se trata solo de atender la crisis, sino de prevenirla. La prevención del suicidio no es tarea exclusiva de médicos o especialistas, todos podemos ser parte si escuchamos sin juzgar cuando alguien nos comparte su dolor, si ofrecemos compañía en lugar de frases vacías, si aprendemos a detectar señales de alerta como aislamiento, desesperanza o cambios bruscos de conducta, y si recordamos siempre a quienes sufren que no están solos.

Si hoy lees esto y sientes que ya no puedes más, por favor no te quedes callado. Busca ayuda, habla con alguien de confianza, acércate a un profesional de salud mental. Tu vida importa, tu historia importa y tu dolor no define tu valor.