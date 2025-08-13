La Voz del Paciente RD: El menosprecio a los activistas de salud

En la República Dominicana —y en gran parte del mundo— el activismo en salud se ejerce en silencio, sin focos, sin grandes aplausos. Es un trabajo que no desfila por alfombras rojas, pero que salva vidas. Y, paradójicamente, quienes lo ejercemos somos muchas veces los menospreciados.

El activista en salud es esa persona que deja de lado horas de sueño, compromisos familiares y, muchas veces, su propia estabilidad económica y emocional, para luchar por causas que no le pertenecen de manera individual, pero sí colectiva. Es quien enfrenta ministerios, aseguradoras, laboratorios, legisladores y sistemas de salud completos para que los derechos de los pacientes no sean letra muerta.

Aun así, nuestra labor rara vez se reconoce.

En vez de vernos como aliados estratégicos, muchas autoridades y profesionales del sector nos miran con recelo. Nos acusan de tener intereses ocultos, de buscar protagonismo o de no estar “calificados” para opinar. Como si la experiencia de vivir y acompañar la enfermedad, día tras día, fuera menos válida que un título colgado en la pared.



¿Por qué no se valora el activismo en salud?

Porque incomoda. Porque cuestiona. Porque expone realidades que muchos prefieren ignorar. Un activista no pide permiso para decir la verdad, y eso incomoda en un mundo donde la salud se ha convertido, muchas veces, en un negocio antes que en un derecho.

El menosprecio no solo es injusto: es peligroso. Desalienta a nuevos líderes, debilita movimientos ciudadanos y, lo más grave, pone en riesgo a los pacientes que se benefician de nuestras luchas. Detrás de cada avance en acceso a medicamentos, cobertura de tratamientos, leyes más justas y políticas públicas más humanas, siempre ha habido activistas empujando la puerta que otros querían mantener cerrada.

Somos incómodos. Somos persistentes. Somos la voz que no se calla cuando la injusticia se disfraza de protocolo.

Nos llaman exagerados, conflictivos, hasta “problemáticos”. Pero lo único que hacemos es defender lo más sagrado que tiene un ser humano: su salud y su vida.

El activismo en salud es un trabajo sin salario, sin horario y sin vacaciones. Se hace con el teléfono en la mano, con la computadora encendida en la madrugada, con la cabeza llena de números, nombres y casos que no puedes dejar a medias.

Desde La Voz del Paciente RD lo decimos alto y claro: No nos callaremos.

No pediremos permiso para defender vidas.

Porque si un día callamos, no será porque todo esté bien… será porque el silencio nos habrá sido impuesto.

Y ese día, perderemos todos.