La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La BioRed Dominicana es un bloque de organizaciones que trabajan en beneficio de pacientes con cáncer de mama, leucemia, mieloma múltiple, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, entre otras condiciones crónicas. Formando parte de la BioRed CAC Foundation, una red internacional que agrupa a más de 40 organizaciones de seis países de Centroamérica y República Dominicana, unidas por el compromiso común de acompañar, educar, representar y alzar la voz de quienes viven con estas enfermedades.

En República Dominicana, estas organizaciones no solo brindan apoyo y acompañamiento, sino que también inciden activamente en la construcción de políticas públicas en salud. Gracias a ese trabajo constante, BioRed Dominicana se ha consolidado como un actor clave en el sistema de salud, con presencia en espacios de toma de decisiones, mesas de trabajo, comités técnicos y órganos como el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y el Consejo Económico y Social (CES).

Recientemente, reforzamos nuestra labor mediante nuevas alianzas con la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) y el Seguro Nacional de Salud (SENASA), con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y la seguridad social desde la perspectiva de los pacientes que representamos.

Hoy más que nunca, estas alianzas son fundamentales. El país se encuentra en un momento decisivo, con el proceso de reforma de las leyes 42-01 y 87-01, pilares del sistema de salud y de la seguridad social. Estas leyes fueron creadas para proteger a las personas, y es por ello que los pacientes deben ser parte activa de su revisión y actualización.

No podemos ni debemos ignorar la experiencia de quienes viven con estas enfermedades. Sus conocimientos sobre el manejo de sus condiciones y la realidad cotidiana del sistema de salud son valiosos para construir un modelo más integral, inclusivo y eficiente.

Crear alianzas hoy es sinónimo de sumar fuerzas, voluntades y propósitos. Gobierno, médicos, pacientes, industria farmacéutica, sociedad civil y sector privado debemos repensar juntos cuál es el mejor camino y trabajar de forma articulada para que nuestro sistema responda con oportunidad, calidad y humanidad a las necesidades de la población.

La salud es un derecho de todos, y todos debemos comprometernos a cuidarla.