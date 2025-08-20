La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

En los últimos días, dos instituciones claves del sistema de seguridad social han dado pasos que merecen ser reconocidos: la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA).

La SISALRIL emitió una resolución que prohíbe a las ARS solicitar fotos de los pacientes como requisito para autorizar coberturas. Se trata de una práctica que iba desde exigir imágenes de lesiones para “comprobar” su veracidad hasta tomar fotografías de quienes acudían a consultas. Una exigencia violatoria de la dignidad humana y del artículo 5 de la Constitución, que protege la integridad y privacidad de las personas.

Por su parte, la DIDA logró que se sancionara a un centro médico privado que se negó a brindar atención a un lesionado en medio de una tragedia que conmovió al país.

Esa decisión envía un mensaje claro: ninguna institución puede dejar a un paciente sin asistencia en una emergencia. Negar atención en esos casos es tan grave como negarle oxígeno a quien no puede respirar.

Como pacientes, debemos sentirnos escuchados. Estas medidas no habrían sido posibles sin las denuncias que durante años hemos levantado. Las denuncias son el puente entre la injusticia y la solución.

Yo misma viví esta realidad. En una ocasión me negué a que me tomaran una foto para autorizar una consulta. Estaba presente, entregué mi carné de seguro y mi cédula física. ¿Por qué debían obtener además mis datos biométricos? ¿Con qué fin, que harán con esos datos biométricos? No hay una respuesta.

Hoy agradecemos a la SISALRIL y a la DIDA por responder. Porque al fin, nuestras voces no solo se escuchan, sino que también se convierten en resoluciones y sanciones que protegen los derechos y la integridad de los pacientes.

La Voz del Paciente RD seguirá recordando que, sin denuncias, no hay cambios. Y que sin cambios, no hay justicia en salud.

