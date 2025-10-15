La Voz del Paciente RD: Panamá nos da una lección de unidad

La Voz del Paciente RD: Panamá nos da una lección de unidad

Teresa Mártez

Hace apenas horas, Panamá nos dio una lección que no podemos ignorar.  

El Gobierno panameño había anunciado una reducción de 69 millones de dólares en el presupuesto destinado a la compra de medicamentos, una medida que ponía en riesgo el acceso a tratamientos de miles de pacientes.  

Pero el país entero —pacientes, familiares, organizaciones, médicos, comunicadores y legisladores— se levantó como una sola voz. 

Hubo manifestaciones, pronunciamientos, plantones frente al Ministerio de Economía y Hacienda, y una fuerte presencia en los medios de comunicación. 

Esa presión ciudadana dio resultado: el Ministro de Salud de Panamá anunció que el recorte no se realizará, y que el presupuesto destinado a medicamentos se mantendrá intacto.  

Esto no es solo una victoria para Panamá; es una victoria para toda América Latina, porque demuestra que cuando los pacientes se unen, las decisiones cambian.  

En República Dominicana necesitamos aprender de ese ejemplo. 

No se trata solo de reclamar cuando nos niegan un tratamiento o una cobertura. 

Se trata de organizarnos, articularnos, crear una fuerza común que hable por todos los pacientes, más allá de diagnósticos, colores o instituciones.  

Si en Panamá pudieron evitar un recorte de 69 millones de dólares, ¿por qué en Dominicana no podemos exigir un aumento real al presupuesto de salud?  

¿Por qué no podemos pedir que los medicamentos esenciales lleguen a tiempo, sin burocracia, sin excusas?  

¿Por qué no podemos unirnos —como ciudadanos y pacientes— para que la salud sea prioridad y no sacrificio presupuestario?  

Panamá logró algo grande.  

Nos toca a nosotros, los dominicanos, emular ese ejemplo.  

Porque cuando los pacientes hablan unidos, los gobiernos escuchan.  

Y cuando los gobiernos escuchan, la salud gana.

