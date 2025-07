La Voz del Paciente RD: ¿Tan difícil es ponerse en los zapatos del paciente? 

¿Tan difícil es mirar al paciente y verlo como lo que es: una persona?

Una vida. Un rostro. Una historia.

No una cifra. No un expediente. No un caso.

Todos, absolutamente todos, hemos sido pacientes alguna vez.

Desde una fiebre, una migraña, una infección, hasta una condición que te arrebata el aliento y te cambia la vida.

Todos hemos estado ahí: vulnerables, asustados, buscando respuestas, esperando ayuda. Entonces, ¿por qué se les trata como si fueran invisibles?

¿Por qué es tan difícil ponerse en los zapatos del paciente?

¿Por qué se habla desde el podio, desde el aire acondicionado, desde el escritorio técnico, pero no desde la cama del hospital, la sala de espera, la farmacia sin medicamentos?

¡Qué fácil es hablar como periodista, abogado, como economista, como técnico en seguridad social!

Pero qué difícil es hablar como ser humano. Como quien conoce el dolor en carne viva.

Como quien ha pasado noches enteras sin dormir esperando un diagnóstico, una cita, una medicina.

Como quien ha tenido que decidir entre comer o comprar un medicamento.

Y no me digan que exagero. ¡No exagero!

Es la realidad de miles.

Es la realidad de un país que se dice humano, pero no mira a los ojos del que sufre.

¡Qué fácil es firmar una resolución desde una oficina!

¡Qué difícil es tener que rogarle a una ARS para que te cubra lo que por derecho te corresponde!

El paciente no es un gasto.

El paciente no es un problema.

El paciente no es un trámite.

El paciente es quien mantiene de pie este sistema.

¡El paciente es el sistema!

¿Y saben qué?

El paciente paga.

Paga impuestos, paga seguridad social, trabaja, produce, vota.

El paciente sostiene esta nación con su esfuerzo. Y, aun así, es ignorado.

Es silenciado.

Es tratado como una molestia.

La Constitución lo dice claro: La salud es un derecho. La seguridad social es un derecho.

La dignidad humana es un derecho.

Entonces, ¿Por qué lo técnico se impone por encima de los testimonios?

¿Por qué las estadísticas valen más que el dolor real?

¿Por qué se siguen haciendo reformas sin mirar a quienes más las necesitan?

¡Ya basta!

Basta de informes fríos.

Basta de frases bonitas.

Basta de actuar como si el paciente no existiera.

¿Acaso no ven que un país con personas enfermas no tiene futuro?

¿Acaso no entienden que la salud no es un lujo, es la base de todo lo demás?

Pónganse en nuestros zapatos. Por un día. Por una hora. Por un segundo.

Sientan lo que es tener que esperar meses por un diagnóstico.

Lo que es no entender lo que te dicen los médicos.

Lo que es ver tu vida depender de una medicina que no puedes pagar.

Escuchen.

Escuchen de verdad.

Escuchen a ese paciente que, aun en su dolor, sigue creyendo en este país.

Escuchen a quien no quiere caridad, quiere justicia.

La voz del paciente no es un eco lejano.

Es un grito. Un grito desesperado.

¡Y ya es hora de escucharlo!