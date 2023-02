«La vuelta es México» hizo pagar a justos por pecadores

Dominicanos buscaban llegar a Guatemala, para de ahí ir a México y posteriormente a los Estados Unidos

«La vuelta es México», es un refrán que se hizo popular en República Dominicana, tras la gran cantidad de personas que buscaban emigrar desde dicho país hacia México, con tal de luego cumplir su sueño de entrar a los Estados Unidos. Pero, si antes era difícil que esta travesía se completara, ahora será mucho más difícil, debido a que para esto se hace necesario de un tercer país que disminuyó esas posibilidades, hablamos de Guatemala.

Para llegar a México, muchos dominicanos ingresaban primero a Guatemala, ya que se les hacía fácil porque este país no requería de una visa para acceder, y luego de, cruzaban a México para después intentar llegar a los Estados Unidos, sin embargo, Guatemala decidió exigir que a partir del 23 de febrero, los dominicanos no puedan ingresar a su país si no es con una visa.

Evidentemente, «la vuelta por México» hizo que justos pagar por pecadores, debido a que ahora personas que viajaban a Guatemala por motivos familiares o cualquier otro que no tenga que ver con asuntos ilegales o intentos de ir a Estados Unidos por México, de igual forma ahora tendrán que obtener primero una visa para ingresar a este país latinoamericano.

El consultor migratorio Juan Salvador, indicó que esta decisión de Guatemala se veía venir, precisamente por el gran flujo de dominicanos que entraban a su país pero que luego se dirigían a México.

«En lo particular esto no me sorprende, porque lo veía venir, pero sí vamos a tener que calificar para una visa, porque es una de las consecuencias de la bendita vuelta por México.

Guatemala, por su posición geográfica, es la penúltima frontera que miles de migrantes centroamericanos, suramericanos y de otras nacionalidades intentan cruzar cada año con la intención de llegar a Estados Unidos para acceder a mejores condiciones de vida.

A propósito de temas migratorios, a continuación le presentamos algunas preguntas comunes de personas con relación a todo lo que tiene que ver con visas y viajes, con las respuestas del asesor migratorio Juan Salvador.

Preguntas comunes sobre temas migratorios

¿Qué tiempo debo durar para volver a una entrevista consular si me negaron la visa?



Respuesta de Juan Salvador: «Lo que prima no es el tiempo que usted dure para volver, sino la preparación que usted presente al momento de volver. Si usted sabe que cuando usted fue estaba por ejemplo en estado de unión libre, todavía no había terminado la universidad y tenía ingresos económicos bajos, pues usted sabe que ahí tiene tres elementos que debería tratar de estén diferentes antes de volver a otra entrevista.

Si mi peticionaria falleció y se le notificó a la embajada, ¿cuáles son los siguientes pasos que debo dar?

Respuesta de Juan Salvador: «Eso tiene diferentes aristas, hay que ver primero en qué etapa del proceso falleció el peticionario, saber también cuál es la categoría, porque dependiendo la categoría de solicitud de residencia habría distintos procedimientos qué hacer, por lo que lo ideal es que la persona se comunique con quien le esté llevando el caso y ver en qué parte está la petición, porque si un peticionario fallece, existe la forma de seguir con la petición a través de un familiar directo de ese fallecido»

¿Se puede solicitar una visa F1 teniendo una B1 B2 en proceso?

Respuesta de Juan Salvador: «Sí lo puede hacer si tiene un buen perfil, me imagino que no hay ningún problema con eso».

¿Si estoy embarazada pudo haber sido la causa por la cual me la negaron?

Respuesta de Juan Salvador: Claro que no, a nadie le niegan una visa por estar embarazada. Todos los procesos consulares contemplan que cualquier mujer en estado de embarazo puede aplicar, o sea, una visa no te la van a negar porque tú estés embarazada, eso no funciona así. Habría que ver qué otra razón pudo haber sido la que causó le negación de la visa, pero el embarazo no fue.