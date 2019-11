Lacalle Pou pone fin 15 años de gobiernos izquierda Uruguay

El senador del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou será el próximo presidente de Uruguay y, con ello, pondrá fin a 15 años de gobiernos del Frente Amplio (FA), la coalición de izquierdas que subió al poder en 2005. Después de dos mandatos de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y uno de José Mujica (2010-2015), el 1 de marzo de 2020 Lacalle Pou será el primer presidente nacionalista desde que en 1990 asumiera ese cargo su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera. Después de la máxima igualdad vivida en la noche del domingo, cuando la diferencia de sufragios entre Lacalle Pou y el candidato del FA, Daniel Martínez, fue inferior a la de votos observados -los emitidos por personas en un circuito (mesa) diferente al suyo por algún motivo justificado-, las cifras arrojadas este jueves por el segundo escrutinio en la Corte Electoral no dejaron lugar a dudas.

Pese a que la Corte Electoral no proclamará al mandatario electo “hasta que se abra la última urna”, como explicó a Efe su vicepresidente, Wilfredo Penco, la diferencia entre Lacalle y el candidato del FA, Daniel Martínez, ya es imposible de remontar. “No es que haya una exactitud de votos” que explique la ventaja de Lacalle Pou sobre Martínez, dijo Fernando Vergara, secretario de la junta electoral de Montevideo, pero se empezaron “a achicar los márgenes de diferencia del domingo”. “Por más que todos vinieran ahora para Martínez no podría alcanzar a Lacalle Pou”, indicó Vergara.