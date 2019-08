Lactancia Materna, beneficios e importancia de promoverla

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables”.

El porcentaje de las mujeres que amamantan es mayor en aquellos casos en los que las madres disponen de información oportuna, apoyo familiar y del sistema de salud.

La OMS hace varias recomendaciones sobre el tema:

• Las madres deben iniciar la lactancia materna en la hora siguiente al parto (apego precoz);

• La lactancia debe ser exclusivamente materna durante los primeros seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces;

• Debe mantenerse la lactancia materna hasta los 2 años o más.

El apego precoz favorece la producción de leche materna y de calostro, llamado también la “primera vacuna” del bebé por su alto contenido en nutrientes y anticuerpos. “La lactancia en la primera hora de vida puede prevenir en un 16 % las muertes neonatales”.

Las leches artificiales no contienen los anticuerpos presentes en la leche materna.

El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, es la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para establecer las pautas para la comercialización de los sucedáneos o sustitutos de la leche materna.

Dentro de las recomendaciones del referido código es importante destacar que las empresas productoras de alimentos infantiles no deben:

• Dar suministros gratuitos de leches a los hospitales;

• Promover sus productos al público o al personal de la salud;

• Utilizar imágenes de bebés en sus leches, biberones o tetinas;

• Dar regalos a las madres o trabajadores de la salud;

• Dar muestras gratuitas de sus productos a la familia;

• Promover alimentos infantiles o bebidas para bebés menores de 6 meses de edad;

• Las etiquetas deben estar en un lenguaje comprensible para la madre y deben incluir advertencias sobre las consecuencias de su utilización para la salud.

Según una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de enero de este año, la República Dominicana es el país con la tasa de lactancia más baja de América Latina y el Caribe. Apenas el 7 % de las madres dominicanas practica la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. El promedio global es el 38 %.

En nuestro país es la Ley 8-95 la que provee el marco legal y normativo, para proteger y promover la lactancia materna. Todas las recomendaciones para las industrias productoras de alimentos infantiles del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fueron contempladas en esta ley.

El decreto No. 142-18, dispone el Reglamento para la aplicación de la Ley 8-95, y declara como prioridad nacional la promoción y el fomento de la lactancia materna.

¿Por qué no hay una efectiva Promoción de la Lactancia Materna, a pesar de los beneficios innegables y comprobados de la misma?

Según la Unicef el negocio de las leches para bebés (fórmulas sustitutivas), supone unas ventas anuales mundiales de 45.000 millones de dólares, con un incremento previsto hasta los 77.000 millones de dólares para este año 2019.

Existe un desconocimiento generalizado de los derechos que provee el Reglamento Técnico para el cuidado durante el Embarazo, Parto y Puerperio del año 2013 (la madre y el hijo nunca deben ser separados, sea el parto por cesárea o natural; el apego oportuno del vientre al pecho inmediatamente nace el bebé; parto natural con la mínima manipulación posible y en la posición que la madre prefiere; recibimiento del bebé con la mínima manipulación, entre otros derechos).

No se educa lo necesario sobre la importancia y beneficios de la lactancia materna. El mínimo porcentaje de las madres que reciben asesoría, no lo recibe de expertas en el tema.

Los partos por cesárea limitan el apego precoz; según la OMS nuestro país es líder mundial en nacimientos por cesárea: el 56 % de los de los nacimientos registrados es por este procedimiento.

En Noruega incluyeron el valor de amamantar en el producto interno bruto (PIB). Apoyar la lactancia materna es altamente rentable por varios motivos:

• Es significativo el dinero que se ahorran las familias donde lactan a sus hijos; no necesitan comprar biberones, tetinas, ni ollas esterilizados, entre otros accesorios.

• Los niños amamantados se enferman menos; si son hospitalizados, sus estancias son más cortas. Por lo tanto, los costos del sistema de salud son menores (atención médica y medicamentos);

• Las madres que amamantan son menos proclives a padecer cáncer de mama;

Es justo reconocer que en los últimos años se han incrementado las campañas para promover la lactancia materna, el descanso por maternidad fue incrementado de 12 a 14 semanas, se están creando salas de lactancia en bancos, plazas comerciales y oficinas de del estado. Sin embargo, resulta insuficiente.

De acuerdo a lo antes expuesto, para lograr un aumento en el porcentaje de la lactancia materna en nuestro país los factores claves son:

Educar – Promover – Redes de apoyo.

Educar sobre la importancia y los beneficios de la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y sobre los derechos que provee el Reglamento Técnico para el cuidado durante el Embarazo, Parto y Puerperio.

Promover el inicio temprano de la misma (apego precoz); los controles prenatales pueden utilizarse para ello. Haciendo hincapié en las madres primerizas.

Las redes de apoyo, son un soporte vital para despejar dudas, enseñar y amparar durante todo el proceso. Sobre todo para la reincorporación al trabajo de las madres que laboran.