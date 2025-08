Lady Gaga lidera las nominaciones a los Premios MTV MVAs que se otorgarán en septiembre 

Nueva York, 5 ago (EFE). – Lady Gaga encabeza este año la lista de nominados a los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs), que se otorgarán el 7 de septiembre en Nueva York, al figurar en 12 categorías, entre éstas Artista y Canción del Año, apoyada por su más reciente disco «Mayhem» (2025), y destronando a Taylor Swift que durante dos años lideró las candidaturas.

Lady Gaga está nominada además en Mejor Vídeo, Mejor Álbum, Mejor Colaboración por su trabajo con Bruno Mars en «Die with a Smile», tema que también es candidato a Canción del Año y Mejor Canción pop, así como por Mejor dirección por «Abracadabra», también incluida en su nuevo álbum, y que además figura en las listas de nominadas a Mejor dirección artística, Fotografía, Edición, Efectos especiales y Coreografía.

A ésta le siguen Bruno Mars con 11 nominaciones, y Kendrick Lamar con 10; Sabrina Carpenter y ROSE de Blackpink, que por primera vez figura en las candidaturas, cargan con 8, mientras que Ariana Grande y The Weekend con 7.

También puede leer: Chris Hemsworth: “Volver a Limitless me hace parecer un masoquista”

El puertorriqueño Bad Bunny figura con 4 nominaciones: Artista del Año, en la que compite además con Lady Gaga, Beyoncé, Lamar, Morgan Wallen, Swift y The Weekend; y a Mejor Álbum por su reciente proyecto «Debí tirar más fotos», que además compite en la categoría de Mejor vídeo largo.

Bad Bunny también está en la lista a Mejor canción latina por «Baile inolvidable», en la que además figuran J Balvin («Río»), Karol G («Si antes te hubiera conocido»), Peso Pluma («La patrulla»), Rauw Alejandro y Romeo Santos («Khé?») y Shakira («Soltera»).

Miley Cyrus, Ed Sheeran, Jelly Roll y Tate McRser también acumulan cuatro nominaciones; y Swift y Beyoncé sólo fueron nominadas a Artista del Año.

Mientras que en la categoría de Mejor vídeo del Año, y premio principal en los VMAs compiten Ariana Grande por «Brighter Days Ahead», Billie Eilish («Birds of a Feather»), Kendrick Lamar («Not Like Us»), Lady Gaga y Bruno Mars («die with a Smile», Eose y Bruno Mars («Apt»), Sabrina Carpenter («Manchild») y The Weekend y Playboi Carti («Timeless”).EFE

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd