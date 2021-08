Lagares pega jonrón y empuja 3 en triunfo Angels

Béisbol. Actuación dominicana

Nelson Cruz decide para Rays; Polanco despacha cuadrangular; Mateo dispara de 2-2; Peralta salva para los Yankees; Sánchez remolca; De La Cruz liga dos hits.

angeles14

orioles8

BALTIMORE.

El dominicano Juan Lagares bateó cuadrangular y sencillo remolcadores de tres carreras en la victoria anoche de los Angelinos de Los Angeles 14-8 sobre los Orioles de Baltimore.



Los Angelinos también contaron con la ofensiva de Jo Adell, quien conectó de 5-2, incluido un triple, y cuatro carreras remolcadas.



Brandon Marsh también sobresalió con su bate al pegar de 6-4, con dos anotadas y dos producidas.

Anthony Santander brilló con los Orioles al despachar de 5-4, con jonrón y cuatro producidas.



Por los Angelinos, el dominicano Lagares de 5-2, dos anotasa y tres empujadas.

Por los Orioles, los dominicanos Jorge Mateo de 2-2. Pedro Severino de 5-1, un tubey.



rays3

filis1

FILADELFIA .AP.

Nelson Cruz emergió de la lista de COVID-19, jugó en la inicial por primera vez en su carrera y bateó un doble de dos anotaciones en el octavo episodio del duelo que los Rays de Tampa Bay ganaron el martes 3-1 a los Filis de Filadelfia.



Cruz, de 41 años y quien funge como bateador designado de Tampa Bay, jamás había jugado como primera base, ni siquiera en las ligas menores.



Sin embargo, controló bien todas las pelotas que le llegaron.



Cruz se había ausentado del juego que los Rays ganaron a los Medias Blancas de Chicago el domingo, dado que estaba en la lista de COVID-19. Sin embargo, quedó en activo antes del compromiso del martes.



El manager Kevin Cash lo colocó en la inicial a fin de contar con su bate en un parque de la Liga Nacional, donde no hay bateador designado.



En la primera entrada, Cruz bateó un sencillo, lo mismo que en la sexta, antes de su lineazo ante Archie Bradley (7-2) en la octava. JT Chargois (2-0) ponchó a su único rival en la séptima y cosechó el triunfo.



Por los Rays, los dominicanos Cruz de 4-3 con dos impulsadas, Franco de 4-1 con una anotada, Manuel Margot de 3-0. Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 4-0.



m. rojas11

mellizos9

BOSTON.

Hunter Renfroe sacudió dos jonrones y empujó cinco carreras y los Medias Rojas de Boston vencieron anoche en fiesta de batazos 11-9 a los Mellizos de Minnesota.



El dominicano Jorge Polanco fletó su vuelacerca número 24 de la temporada por los Mellizos.

El dominicano Rafael Devers bateó su doble 34 de la temporada para liderar ese encasillado en el nuevo circuito de la Liga Americana.



Por los Mellizos, Polanco de 5-2 con dos vueltas remolcadas. Miguel Sanó de 4-1 con tres empujadas.

Por Boston, Rafael Devers de 4-1.



yankees5

bravos4

ATLANTA.

l zurdo relevista Wandy Peralta salvó a los Yankees de Nueva York de un atolladero en el cierre del noveno episodio cuando los Bravos de Atlanta le fabricaron una vuelta a Aroldis Chapman y le pusieron las bases llenas, pero el dominicano se la arregló para sacar el último out y darle la victoria a su equipo 5-4.



Fue su octavo salvamento de la campaña para Peralta.



Fue la victoria número once en línea para los Yanquis y la segunda en día seguido ante los Bravos.

Los Yanquis contaron con jonrones de DJ LeMahieu, Rougned Odor y Giancarlo Stanton.



Además de hit remolcador del dominicano Gary Sánchez.

Por los Yanquis, el dominicano Sánchez de 4-1.

Por los Bravos, el dominicano Abraham Almonte de 1-0.



nacionales5

miami1

MIAMI.

El lanzador abridor Erick Fedde lanzó 6.1 entradas de una vuelta y Ryan Zimmerman conectó jonrón de dos vueltas para que los Nacionales de Washington vencieran 5-1 a los Marlins de Miami.



En su labor completa, Fedde (6-8) regaló un boleto y abanicó a 11 contrarios.



Por los Nacionales, los dominicanos Juan Soto y Luis García de 4-1. Por Miami, los dominicanos Bryan De La Cruz de 3-2. Magneuris Sierra de 1-1



m. blancas5

azulejos2

TORONTO .AP.

José Abreu aportó un jonrón de tres carreras y Dylan Cease lanzó siete innings con eficacia para que los Medias Blancas de Chicago frenaran una racha de tres derrotas, al imponerse el martes 5-2 sobre los Azulejos de Toronto.



Cease (10-6) retiró a sus primeros 11 rivales, de los que ponchó a seis, antes de que el dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateara una línea de sencillo al jardín derecho en la cuarta entrada. El lanzador toleró una carrera y cuatro hits, igualando su mayor cifra de la temporada en innings. Totaliza 177 ponches, la tercera mayor estadística de la Liga Americana.

Por los Medias Blancas, los dominicanos Eloy Jiménez de 5-2, Leury García de 5-2. Por los Azulejos, los dominicanos Guerrero de 4-1, Teoscar Hernández de 4-1, Santiago Espinal de 4-1.

Alentador

Bassitt salió bien de una cirugía en el rostro

OAKLAND . Antes de que los Atléticos pensaran en una fecha para el regreso a la loma de Chris Bassitt, primero querían asegurarse de que el lanzador saliera bien de una complicada cirugía. Los Atléticos anunciaron que Bassitt salió bien de una cirugía en el rostro ayer martes.

Hombre de hierro

Yadier firma extensión con los Cardenales

Los Cardenales llegaron a un acuerdo el martes para una extensión de contrato de. un año con el receptor puertorriqueño Yadier Molina. Según un informe de Katie Woo de The Athletic, el convenio es de US$10 millones. Molina, de 39 años, ha pasado su carrera allí.

Castigo

Caleb Smith es suspendido por 10 juegos

El lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Caleb Smith, ha recibido una suspensión de 10 juegos y una multa por un monto no revelado, por tener una sustancia prohibida en su guante al final de la octava entrada del encuentro de su equipo ante Filadelfia.

Juegos de hoy

Liga nacional

Detroit (Skubal 8-119 en St. Louis (Lester 4-6) 1:15pm

Colorado (Gomber 9-7) en Chicago Cubs (Davies 6-10) 8:25

Tampa Bay (Yarbrough 7-4) en Filadelfia (Wheeler 10-8) 7:05

Arizona (Gibson 1-1) en Pittsburgh (Keller 4-10) 7:05pm

San Francisco (Cueto 7-6) en NY Mets ( Walker 7.-8) 7:30pm

Washington (Gray 0-1) en Miami (Cabrera 0-0) 7:10

Cincinnati (Castillo 7-12) en Milwaukee (Woodruff 7-7) 8:10

LA Dodgers (Buehler 13-2) en San Diego (Snell 6-5) 10:10pm

Liga americana

Kansas City (Minor 8-11) en Houston (McCullers 10-4) 2:10

LA Angeles (Ohtani 8-1) en Baltimore (Kramer 0-7) 7:05pm

Chicago W. (Giolito 9-9) en Toronto (Ray 9-5) 7:07pm

Minnesota (Ober 1-2) en Boston (Pivetta 9-6) 7:10pm

Texas (Howard 1-3) en Cleveland (Plesac 7-4) 7:10pm

Posiciones Liga americana

División Este

Equipos G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL

Tampa Bay 77 48 .616 — — 7-3 g-2 41-23 36-25

New York 73 52 .584 4 — 10-0 G-10 39-25 34-27

Boston 71 55 .563 6½ — 5-5 G-1 39-25 32-30

Toronto 65 58 .528 11 4½ 3-7 G-1 33-27 32-31

Baltimore 38 85 .309 38 31½ 0-10 P-18 17-40 21-45



DIVISION CENTRAL

Equipos G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL

Chicago 72 54 .571 — — 4-6 P-3 42-23 30-31

Cleveland 61 61 .500 9 8 6-4 G-3 32-27 29-34

Detroit 60 66 .476 12 11 4-6 G-1 33-30 27-36

Kansas City 56 68 .452 15 14 7-3 G-4 32-31 24-37

Minnesota 54 70 .435 17 16 5-5 P-3 30-33 24-37



DIVISION OESTE

Equipos G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL

Houston 73 52 .584 — — 4-6 P-2 39-25 34-27

Oakland 70 56 .556 3½ 1 3-7 P-3 35-28 35-28

Seattle 68 58 .540 5½ 3 7-3 G-2 37-25 31-33

Los Angeles 62 64 .492 11½ 9 4-6 P-3 32-30 30-34

Texas 43 81 .347 29½ 27 3-7 P-1 28-34 15-47

Posiciones Liga nacional

División Este

Equipos G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL

Atlanta 68 57 .544 — — 9-1 P-1 31-30 37-27

Philadelphia 63 61 .508 4½ 5 4-6 G-1 36-25 27-36

New York 61 63 .492 6½ 7 2-8 G-1 36-23 25-40

Washington 53 70 .431 14 14½ 3-7 P-2 31-33 22-37

Miami 51 74 .408 17 17½ 3-7 P-7 30-30 21-44



DIVISION CENTRAL

Equipos G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL

Milwaukee 76 49 .608 — — 7-3 G-2 34-28 42-21

Cincinnati 69 57 .548 7½ — 7-3 G-4 36-29 33-28

St. Louis 63 60 .512 12 4½ 6-4 G-1 34-29 29-31

Chicago 55 72 .433 22 14½ 3-7 G-1 32-31 23-41

Pittsburgh 45 80 .360 31 23½ 4-6 G-1 25-35 20-45



DIVISION OESTE

Equipos G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL

San Francisco 80 44 .645 — — 7-3 G-2 42-19 38-25

Los Angeles 78 47 .624 2½ — 9-1 P-1 42-21 36-26

San Diego 68 58 .540 1 3 1 2-8 P-1 41-26 27-32

Colorado 57 68 .456 23½ 11½ 6-4 P-2 43-22 14-46

Arizona 42 84 .333 39 27 6-4 P-1 27-36 15-48

Líderes Liga americana

Bateo. Gurriel, Houston, .317; Brantley, Houston, .315; Guerrero Jr., Toronto, .309; Mullins, Baltimore, .309; Bogaerts, Boston, .306; T.Hernandez, Toronto, .305.

ANOTADAS. Guerrero Jr., Toronto, 93; Bichette, Toronto, 92; Semien, Toronto, 89; Altuve, Houston, 88; Haniger, Seattle, 86; Correa, Houston, 83.

EMPUJADAS. J.Abreu, Chicago, 92; Devers, Boston, 90; Guerrero Jr., Toronto, 90; Ohtani, Los Angeles, 88.

HITS. D.Fletcher, Los Angeles, 145; Mullins, Baltimore, 143; Merrifield, Kansas City, 140; Guerrero Jr., Toronto, 139.

DOBLES. Candelario, Detroit, 33; Devers, Boston, 33; Martinez, Boston, 33; Semien, Toronto, 33.

TRIPLES. Baddoo, Detroit, 6; A.Rosario, Cleveland, 6; W.Castro, Detroit, 5.

JONRONES. Ohtani, Los Angeles, 40; Guerrero Jr., Toronto, 36; S.Perez, Kansas City, 33; Olson, Oakland, 32; Semien, Toronto, 30; Gallo, New York, 29.

BASES ROBADAS. Merrifield, Kansas City, 37; Mullins, Baltimore, 22; Straw, Cleveland, 21; Ohtani, Los Angeles, 19.

PITCHEO. Bassitt, Oakland, 12-4; G.Cole, New York, 12-6; Ryu, Toronto, 12-6; Greinke, Houston, 11-4

EFECTIVIDAD. Lynn, Chicago, 2.20; Ray, Toronto, 2.79; G.Cole, New York, 2.92; Bassitt, Oakland, 3.22; Greinke, Houston, 3.41; Berrios, Toronto, 3.52; Ryu, Toronto, 3.54.

ponches. G.Cole, New York, 191; Ray, Toronto, 178; Cease, Chicago, 170; Giolito, Chicago, 169; Montas, Oakland, 161

Líderes Liga nacional

Bateo. T.Turner, Los Angeles, .323; N.Castellanos, Cincinnati, .319; A.Frazier, San Diego, .309; Winker, Cincinnati, .307.

ANOTADAS. F.Freeman, Atlanta, 92; Tatis Jr., San Diego, 84; C.Taylor, Los Angeles, 84.

EMPUJADAS. J.Aguilar, Miami, 87; Duvall, Atlanta, 86; M.Machado, San Diego, 84; Albies, Atlanta, 84; Votto, Cincinnati, 81.

HITS. A.Frazier, San Diego, 146; T.Turner, Los Angeles, 144; F.Freeman, Atlanta, 138; Reynolds, Pittsburgh, 135.

DOBLES. Albies, Atlanta, 32; Edman, St. Louis, 32; Winker, Cincinnati, 32; Arenado, St. Louis, 31;

TRIPLES. D.Peralta, Arizona, 8; Albies, Atlanta, 6; Cronenworth, San Diego, 6; E.Escobar, Milwaukee, 5; A.Frazier, San Diego, 5.

JONRONES.. Tatis Jr., San Diego, 34; Votto, Cincinnati, 28; Muncy, Los Angeles, 28; Alonso, New York, 28; Duvall, Atlanta, 27; Riley, Atlanta, 27.

bASES ROBADAS. T.Turner, Los Angeles, 24; Tatis Jr., San Diego, 23; S.Marte, Oakland, 22.

PITCHEO. Hendricks, Chicago, 14-5; Buehler, Los Angeles, 13-2; J.Urias, Los Angeles, 13-3; Morton, Atlanta, 12-4; Gausman, San Francisco, 12-5; Suter, Milwaukee, 12-5; Wainwright, St. Louis, 12-7.

eFECTIVIDAD. Buehler, Los Angeles, 2.11; Burnes, Milwaukee, 2.13; Gausman, San Francisco, 2.47; Woodruff, Milwaukee, 2.48; Scherzer, Los Angeles, 2.65

PONCHES. Wheeler, Philadelphia, 194; Scherzer, Los Angeles, 178; Burnes, Milwaukee, 175.