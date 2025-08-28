Lago Enriquillo, una panorámica de su estado en el Día Mundial de los Lagos

El pasado 27 de agosto se celebró el Día Mundial de los Lagos. República Dominicana cuenta con el Lago Enriquillo, el mayor cuerpo de agua de las Antillas, es mucho más que un paisaje impresionante del suroeste dominicano: es un termómetro natural que refleja los vaivenes del clima caribeño.

Sus aguas, que en épocas de intensas lluvias pueden abarcar más de 340 kilómetros cuadrados y en sequías extremas reducirse a la mitad, se han convertido en un laboratorio vivo para entender la relación entre fenómenos meteorológicos como El Niño y La Niña, y el impacto directo que tienen sobre comunidades, tierras agrícolas y carreteras cercanas.

La ciencia revela que su carácter hipersalino, su alta evaporación y su conexión con acuíferos subterráneos lo hacen único en la región. Cada crecida o descenso no solo modifica el mapa local, sino que recuerda que las dinámicas del Lago Enriquillo son parte de un ciclo natural milenario, donde no es el lago el que invade las tierras, sino los humanos quienes se han asentado en su espacio de respiro temporal.

A continuación, una panorámica general sobre el Enriquillo, a cargo del geólogo Osiris de León:

El lago Enriquillo es un remanente hipersalino de un paleocanal marino que en el pasado geológico separaba la sierra de Neiba de la sierra de Bahoruco. Representa el mayor lago de la República Dominicana, el mayor lago de la isla Hispaniola y el mayor lago de las Antillas, ya que tiene una extensión superficial que alcanza los 343 kilómetros cuadrados en condiciones de máximos niveles cuando hay abundantes lluvias sobre su cuenca, como en los años 2011 y 2012; lluvias y crecidas lacustres generalmente asociadas al fenómeno de La Niña.

Situación que le permite inundar comunidades vecinas de bajas cotas topográficas, predios agrícolas vecinos y carreteras cercanas; sin embargo, su extensión superficial se reduce a la mitad, es decir, a tan solo 170 kilómetros cuadrados, en condiciones de sequía extrema, como en los años 2003, 2004 y 2005, generalmente asociadas al fenómeno de El Niño. Por lo que ese amplio rango de variación impacta a las comunidades, a la agricultura vecina a las vías de comunicación y amerita de un correcto plan de manejo para disminuir impactos negativos, tanto de las inundaciones como de las largas sequías.

Salinidad del lago Enriquillo

El lago Enriquillo, por ser una cuenca cerrada, es un lago hipersalino, donde la salinidad total llega a ser tres veces la salinidad del mar, ya que en algunas áreas llega a alcanzar hasta 100,000 partes por millón (ppm) de cloruros totales, es decir, como sumatoria de cloruro de sodio (NaCl) y cloruro de potasio (KCl). La salinidad media del mar es del orden de 35,000 partes por millón (ppm) de cloruros totales, ya que por el lago estar expuesto a una alta tasa de radiación solar tropical, su alto volumen de evaporación anual es del orden de 2,000 milímetros por metro cuadrado.

La profundidad del lago Enriquillo

Las profundidades varían entre 0.3 metros en las áreas perimetrales y 20 metros en el extremo noroeste, al sureste de La Descubierta, aunque años atrás esa área noroeste tenía 24 metros de profundidad; es decir, el registro actual muestra 4 metros menos de profundidad.

Cambios en niveles y en extensión superficial del lago Enriquillo

Entre el año 1900 y el 1960 hubo una temporada prolongada de sequía con pocos fenómenos meteorológicos como huracanes, lo que derivó en una importante reducción en el nivel de las aguas del lago Enriquillo, ya que para ese entonces la superficie del lago se encontraba entre -45 metros y -40 metros. Sin embargo, entre 1963 y 1967 la región suroeste de la República Dominicana fue impactada por múltiples huracanes, donde la alta pluviometría precipitada sobre la cuenca extendió la superficie del lago a 280 km² y elevó el nivel del agua desde cota -40 m hasta la -30 m.

Para el año 1970, el valle de Enriquillo, tradicionalmente de baja pluviometría por estar en la vertiente opuesta a la zona montañosa donde impactan los vientos alisios que llegan por el noreste cargados de vapor de agua procedente del océano Atlántico, seguía registrando un nivel por debajo de la cota -42 metros, por lo que hubo un proceso de descenso de la extensión superficial del lago. Para principios de 1979 la superficie del lago ya se había reducido a 180 km², pero durante el año 2005 se registraron bajos niveles de la superficie del lago Enriquillo, llegando a reducir su tamaño a 177 km², época en que se podía llegar a pie a la isla Cabritos por la parte oeste. En el año 2008 alcanzó 285 km², mientras que en el 2011 se registró una extensión superficial de 343 km², para un incremento de 58 km² en esos últimos tres años.

Debates sobre incrementos del nivel del lago Enriquillo

Es muy bien conocido que el lago Enriquillo recibe grandes caudales subterráneos provenientes de los manantiales de Las Barías, en La Descubierta; Boca de Cachón, al noreste de Jimaní; La Zurza, al noroeste de Duvergé, y Las Marías, al este de Neiba.

Del mismo modo recibe caudales superficiales del río Las Damas, río Barreras, río Bermesí, río Panzo, río Guayabal y los canales de su extremo oriental. Todos con caudales muy variables que dependen del régimen pluviométrico estacional y que en los últimos años han totalizado más de 1,100 millones de metros cúbicos anuales.

Las torrenciales precipitaciones pluviales caídas sobre la región suroeste de la República Dominicana durante el paso de la tormenta Noel, a finales de octubre de 2007, descargaron 700 milímetros de lluvias en apenas 5 días, en un valle tectónico donde la precipitación promedio anual es del orden de los 450 milímetros por metro cuadrado. Esto provocó una gran escorrentía de los ríos que drenan hacia esos lagos y una sustancial recarga de los acuíferos cavernosos de las sierras de Neiba y de Bahoruco, acuíferos que drenan subterráneamente parte de sus aguas hacia estos lagos, pero principalmente hacia el lago Enriquillo.

Es bien conocido, desde el punto de vista hidrológico, que siempre que la recarga neta anual del lago Enriquillo sea superior a los 750 millones de metros cúbicos anuales, como fue durante los años 2010, 2011 y 2012, el nivel del lago va a subir considerablemente y va a recuperar los espacios y las tierras vecinas que siempre le han pertenecido desde mucho antes de que el ser humano habitara por primera vez esas tierras inhóspitas. En tal virtud, el lago no ha invadido las tierras de la gente, sino que es la gente la que ha invadido las tierras del lago en la medida en que este se retrae temporalmente durante las sequías.

Por ello, siempre hemos planteado que no es válido argumentar que el incremento estacional del nivel del lago Enriquillo se debe fundamentalmente a los aportes del río Yaque del Sur y al deterioro de las obras hidráulicas que sirven de control de avenidas en la zona, porque ese planteamiento no se corresponde con el patrón hidrológico e hidrogeológico regional. Si se desviara por completo el río Yaque del Sur para que sus aguas nunca lleguen al lago, este seguiría subiendo en la misma proporción en que los caudales superficiales y subterráneos regionales sigan siendo superiores a lo normal, fruto de lluvias que recargan los acuíferos vecinos y los ríos de la zona. Por lo que la simple observación de los ascensos y descensos del nivel del lago, en función de lluvias anormales y de sequías, respectivamente, confirma la correlación.

La mejor demostración de todo ello es que en los años 2010 a 2012 el lago Sumatra (Azuey), el cual estaba en la cota 15 msnm, subió casi a la cota 20 msnm; es decir, subió casi 5 metros, al igual que el lago Enriquillo, el cual ha subido desde la cota -40 metros hasta casi la cota -35 metros. No hay forma posible de que el río Yaque del Sur suba sus aguas hasta el lago Sumatra, cuyo nivel superior sigue estando 55 metros más alto que el nivel promedio del lago Enriquillo.

Inundación de la carretera Boca de Cachón a Jimaní durante la crecida del lago Enriquillo en 2011

Vista de las oficinas de Agricultura Fronteriza, inundadas en 2009 por la crecida del lago Sumatra, al oeste de Jimaní.

Inundaciones extremas del lago Sumatra en el año 2011, cubriendo oficinas de Aduanas y Agricultura.

De igual modo, no es correcto decir que las fallas tectónicas regionales, que definen el graben (hundimiento tectónico) del lago Enriquillo, se han abierto después del terremoto de Puerto Príncipe y han permitido que el agua del lago Sumatra fluya subterráneamente hacia el lago Enriquillo. Porque entonces el lago Sumatra habría bajado de nivel mientras el lago Enriquillo habría estado subiendo permanentemente de nivel, en una transferencia de caudales, y lo cierto es que ambos lagos han subido simultáneamente durante los años 2010, 2011 y 2012, llegando a inundar las carreteras de Mal Paso y de Boca de Cachón, e inundando oficinas de Agricultura y de Aduanas hasta llegar a sus techos.

Decir que la pequeñita y poco profunda laguna de Caimán, ubicada al noroeste del lago Sumatra, la que hoy está reducida a tan solo 4 kilómetros cuadrados, es la responsable directa del crecimiento desmedido de los grandes lagos Sumatra y Enriquillo, es no tener idea de los reducidos volúmenes de agua que recibe y almacena esta lagunita de Caimán, ni tener idea de los grandes volúmenes de agua que reciben y almacenan los lagos Sumatra y Enriquillo. Porque el lago Sumatra es 25 veces más extenso que la laguna de Caimán y el lago Enriquillo es 75 veces más extenso que dicha laguna; es decir, que ambos lagos juntos totalizan un área que es cien veces mayor que el área de la pequeña laguna de Caimán.

Tampoco debemos pensar que los lagos Sumatra y Enriquillo se van a unir, porque aunque ambos lagos están separados por una franja de apenas 4 kilómetros, el lago Sumatra está a casi 20 metros por encima del nivel del mar y está a 55 metros por encima del nivel del lago Enriquillo. Si el lago Sumatra siguiera creciendo indefinidamente, entonces en el futuro lejano alcanzaría la cota 32 msnm, inundaría la parte baja de la ciudad de Jimaní y descargaría sus aguas excedentes hacia el lago Enriquillo, pero sin unir sus niveles.

Siempre que el lago Enriquillo reciba un caudal superior a 750 millones de metros cúbicos por año ha de subir de nivel, y siempre que el lago Sumatra reciba un caudal superior a 288 millones de metros cúbicos anuales ha de subir de nivel, indistintamente de cualquier teoría. Porque estos lagos solamente suben cuando les entra más agua de la que evaporan, y la geología regional nos enseña que los lagos Enriquillo y Sumatra siempre han tenido períodos de crecimiento vinculados a fenómenos meteorológicos como huracanes y tormentas que han aportado grandes caudales superficiales y subterráneos, y luego han tenido períodos de descenso vinculados con largas sequías regionales, pero siempre recuperan sus espacios.