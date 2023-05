Lakers vs Golden State: ¿Quién es el favorito y por qué?

Para los amantes del baloncesto, independientemente del equipo o jugador por el que simpaticen, la serie entre los Angeles Lakers y los Golden State Warriors, es por todo lo que envuelve, un sueño hecho realidad.

Una es la franquicia con más títulos en la NBA, la otra, ha formado una dinastía, ganando 4 títulos en siete años, pero por si fuera poco, esta serie enfrenta a quienes sin dudas han sido los dos jugadores más influyentes de esta generación, y que a su vez han personificado una de las mejores rivalidades en la historia de la NBA, LeBron James y Stephen Curry.

Lakers y Golden State es el perfecto ejemplo de equipos totalmente diferentes. La fortaleza de los laguneros está en atacar la pintura, mientras que los guerreros prefieren hacer daño desde el exterior. Durante los actuales playoffs, los Lakers son el equipo que más puntos ha encestado cerca del aro, mientras que Golden State es el equipo que más canastos ha anotado a una distancia mínima de 17 pies de la cesta.

Análisis de la serie

Golden State tendrá la ventaja de local en la serie, que sin duda es un gran factor a favor, ganaron 33 partidos en su cancha durante la temporada regular, siendo la tercera mejor marca en toda la NBA, sin embargo, si los Lakers logran ganar uno de esos primeros dos partidos como visitantes, le quitarían a Golden State dicha ventaja e irían a los Angeles a intentar poner la serie 3-1.

Los Lakers por su parte, pueden sacar provecho de su altura, ya que Golden State no tiene mucho que ofrecer fuera de Draymond Green y Kevon Loney quienes son los interiores titulares del equipo, por lo que enfrentar en la pintura al equipo que más penetra hacia el aro podría ser tarea difícil para Golden State, tomando en cuenta que Anthony Davis es un centro con muchas cualidades ofensivas, y que por la poca profundidad, sería mortal que Loney o Green se metan en problemas de faltas.

Los Guerreros podrían sacarle ventaja a los Lakers desde el exterior, ya que Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole y Andrew Wiggins no suelen perdonar cuando quedan abiertos, y por si fuera poco, los Lakers permitieron el 34% de los triples que intentaron sus oponentes, algo que no sería conveniente contra Golden State, ya que estos anotaron el 38% de los triples que intentaron durante la temporada regular.

Stephen Curry

En al aspecto defensivo, Golden State no se enfrentará a la segunda peor defensa como lo hicieron en primera ronda cuando jugaron contra Sacramento, sino todo lo contrario, jugarán contra el equipo que menos puntos permitió luego de la fecha límite de cambios, y al que lidera la postemporada en tapones por partidos con 9.2.

Ambos equipos tienen el material para jugar buena defensa, después de la llegada de Gary Payton, Golden State fue la mejor defensa de la liga en promedio de minutos con él en cancha, además de que jugadores como Andrew Wiggins y Draymond Green son también excelentes defensores, y aunque no con la misma frecuencia de hace varias temporadas, Klay Thompson puede frenar a buenos jugadores ofensivos contrarios.

Ambos equipos cuentan con la experiencia, los Lakers ganaron el título hace tres años, y Golden State es el actual campeón, por lo que quizás no será factor la presión en las estrellas de cada equipo, pero sí pudiese pasar factura a los demás que ni siquiera habían jugado postemporada en su carrera, y en ese punto, los Lakers tendrían cierta desventaja, ya que jugadores de rol como Austin Reaves, Rui Hachimura, Jared Vanderblit y otros. no han vivido un ambiente como el que se avecina, ya que aunque no es una final de la NBA, por todo lo que hay en juego, es como si esta serie de segunda ronda equivalga a una disputa por el título.

¿Quién es el favorito?

Por todo lo anteriormente planteado, Los Guerreros de Golden State saldrían ligeramente favoritos para vencer a los Lakers en un eventual juego 7, pero esto es contando en que los jugadores de rol como Poole, Wiggins, Donte DiVincenzo y Gary Payton II jugarán al nivel que acostumbran, y no de forma inconsistente como se han visto en los playoffs, ya que, si Stephen Curry y Klay Thompson no reciben esa ayuda de los jugadores de reparto, los Lakers podrían llevarse la serie en 6 juegos.

¿La última batalla de LeBron y Stephen Curry?

Esta pudiese ser posiblemente la última vez que se enfrenten James y Curry en playoffs. La liga está cada vez más competitiva, y LeBron cumple 39 años en diciembre, sin embargo, si sus planes de jugar hasta los 45 van enserio, quizás queden varios enfrentamientos más en postemporada entre ellos.

LeBron James y Stephen Curry se encuentran ambos con cuatro anillos de campeonatos, y una carrera emblemática donde cada uno ha inspirado a miles de jóvenes en el mundo.