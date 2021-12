Laluz propone gracia de verano y paquete de inversión a dominicanos en el exterior

El exdiputado y comunicador, José Laluz, recomendó hoy al gobierno de Luis Abinader otorgar una gracia de verano y un paquete de inversión a los dominicanos que residen en el exterior del país.

«Hay que diseñar estrategias para que los dominicanos en el exterior se mantengan vinculados a nosotros, y como se mantiene eso, por ejemplo con esta gracia de Navidad, ya tienen un motivo para venir aquí», dijo Laluz.

«Que pasa en el verano, la temporada alta de los hoteles baja aquí, termina el invierno y en la primavera y en el verano tenemos temporada baja, pero los dominicanos en el exterior si nosotros le hacemos un paquete de incentivo turístico pueden venir o mandar sus hijos con su familia, pero eso hijos pueden durar y aprovechar tres días en un resort», indicó el destacado comunicador como herramienta para mantener la conexión con la tercera generación de los criollos que con el tiempo se va perdiendo.

Diputados reciben propuesta de José Laluz que busca mejorar contenido en la música

Al hacer uso de su comentario en el programa radial «El Sol de la Mañana», José Laluz, motivó al gobierno a crear un capitulo que incentive la inversión en República Dominicana por parte de los que residen en el exterior.

«Hacerle un paquete de inventivo de inversión, yo considero que ninguna inversión que provenga de un dominicano en el exterior en República Dominicana no debería pagar impuesto, no importa el área, debe tener un paquete de fiscalización para que no se aprovechen los oportunistas», señaló el creador de Liderazgo Responsable.

«Las inversiones que provengan de remesadores dominicanos que viven fuera deberían estar exentas del pago de impuestos, es un reconocimiento a su aporte, porque las remesas son netas, el turismo repatría la mayoría de las ganancias, las remesas impactan de una manera neta en la economía», expresó Laluz.

La propuesta que plantea José LaLuz para los no vacunados

De igual modo, argumentó que otra gracia debe estar orientada a la cantidad de años para que los dominicanos residentes en el exterior puedan traer sus vehículos al país.

Laluz vaticinó que la medida de aumentar la gracia navideña de 3 mil a 4 mil dólares para los dominicanos vienen en la época navideña se reflejará en las elecciones ya que era parte de las peticiones de los criollos por años.

Gracia navideña

La Dirección General de Aduanas (DGA) aplicará desde hoy 1 de diciembre, hasta el 7 de enero de 2022 la gracia navideña para la liberación y exoneración de todo tipo de impuestos de importación de aquellos regalos que traigan al país los dominicanos residentes en el extranjero.

José Laluz a cúpula del PLD: «Si le da la gana que me boten»

Aduanas dispuso para este año que el costo de los regalos no sobrepase los US$4,000.00 dólares, siendo este el mayor otorgado en la historia.

Estado perdió casi RD$3 mil millones en exenciones DGA

DGA dará gracia de US$4 mil residentes en el extranjero