Lamar Jackson rompe récord de yardas terrestres de Michael Vick en la NFL para QB

El mariscal de campo de Baltimore, Lamar Jackson, superó a Michael Vick en la mayor cantidad de yardas terrestres por un mariscal de campo en la historia de la NFL en una victoria por 31-2 sobre los Houston Texans el miércoles.

“Michael Vick, uno de mis jugadores favoritos”, dijo Jackson. “Eso es simplemente genial”.

Jackson superó a Vick en una carrera de 6 yardas en el tercer cuarto. Jackson tuvo 87 yardas terrestres para sumar 6,110 yardas, superando a Vick, quien tuvo 6,109 en su carrera de 13 años.

Jackson, el Jugador Más Valioso de la temporada regular la temporada pasada y en 2019, lanzó dos pases de touchdown y tuvo una carrera de anotación de 48 yardas para llevar a los Ravens a la victoria. Y necesitó poco más de tres cuartos para hacerlo, cediendo el paso a Josh Johnson con aproximadamente 10 minutos restantes y el juego decidido.

“Simplemente me estoy divirtiendo”, dijo Jackson. “La NFL no es fácil. No me importa lo que diga nadie. Parece fácil, pero no lo es”.

El entrenador John Harbaugh elogió la temporada de Jackson. Tiene un récord personal y de franquicia de 39 pases de touchdown con solo cuatro intercepciones y cuatro carreras de touchdown.