Lamborghini Sian: Una atractiva bestia

Ya se conoce a través de internet las imágenes definitivas del novedoso Lamborghini Sian.

Un súper deportivo de diseño espectacular y fuertemente inspirado en el prototipo Lamborghini ‘Terzo Millennio’, pero con un nivel de detalle que la casa italiana solo pone en sus productos más exclusivos. De hecho, del Siam solo se producirán 63 unidades.

Este nuevo Lamborghini no reemplazará ni al Huracán ni al Aventador, los dos deportivos que la marca produce en serie.

Supondrá una exclusiva y tentadora alternativa a ambos, tal y como sucediera en el pasado con los Reventón o Sesto Elemento, modelos exitosos en su momento pero realmente muy escasas.

Por supuesto, esta exclusividad, unida a un diseño más personal y rompedor, son dos puntos fuertes del Sian, que utiliza una mecánica híbrida con un propulsor de combustión V12 de 6.5 litros en posición longitudinal posterior que desarrolla una potencia de 785 caballos a 8.500 revoluciones y que unido a un motor eléctrico dispara la potencia total a 819 CV.

El conjunto híbrido le permite presumir también de una batería de 48V que alimenta todos los sistemas electrónicos del vehículo otorgando así cierto ahorro de combustible, permitiendo además la posibilidad de que el motor eléctrico lo desplace por sí solo a bajas velocidades.

Lo más curioso es que el Sian no emplea una batería de iones de litio como la mayoría de los híbridos, sino un super-condensador, un elemento mucho más ligero pero capaz de almacenar la energía que recupera el auto en las frenadas y ponerla a disposición de esta mecánica a bajas velocidades –hasta 130 km/h–. En los próximos días conoceremos más detalles sobre el Lamborghini Sian, un automóvil de ensueño que por supuesto, no faltará a su próxima cita en el Salón de Frankfurt.

Aunque todavía no conocemos el precio, se habla mucho de unos 3,3 millones de euros.