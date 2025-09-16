Lamine Yamal, casi fuera del encuentro ante el Newcastle por lesión: ¿Qué pasará con el Barcelona?

  • EFE
Lamine Yamal, casi fuera del encuentro ante el Newcastle por lesión: ¿Qué pasará con el Barcelona?

Sant Joan Despí- El delantero del Barcelona Lamine Yamal, que arrastra molestias en el pubis, tampoco ha participado en el entrenamiento que ha realizado este martes el primer equipo azulgrana, por lo que su presencia en el partido de la Liga de Campeones del próximo jueves ante el Newcastle está casi descartada.

El extremo catalán, que regresó de los partidos de clasificación para el Mundial 2026 aquejado de dicha dolencia, ya se perdió el duelo liguero que su equipo ganó el pasado domingo frente al Valencia en LaLiga EA Sports (6-0).

En la previa de ese duelo, el técnico Hansi Flick aseguró que el internacional español era seria duda para disputar el encuentro de este jueves en el estadio de St. James’ Park de Newcastle.

La más que posible baja de Lamine Yamal, que el club confirmará oficialmente este miércoles cuando dé la lista de convocados, se suma a las ausencias también por lesión de Marc-André ter Stegen, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Alejandro Balde.

En cambio, todo apunta a que el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que sufrió una pequeña lesión muscular con su selección, sí que estará a disposición de Flick para medirse al conjunto inglés después de incorporarse a los entrenamientos el pasado lunes al mismo ritmo que sus compañeros. 

¡Aroma invernal! Aguilas, Estrellas y Toros inician sus prácticas
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Lamine Yamal, casi fuera del encuentro ante el Newcastle por lesión: ¿Qué pasará con el Barcelona?
Lamine Yamal, casi fuera del encuentro ante el Newcastle por lesión: ¿Qué pasará con el Barcelona?
16 septiembre, 2025
Lamine Yamal desmiente rumores de ruptura con Nicki Nicole con gesto contundente en redes
Lamine Yamal desmiente rumores de ruptura con Nicki Nicole con gesto contundente en redes
13 septiembre, 2025
Nicki Nicole y Lamine Yamal: la inesperada pareja de la que todos hablan 
Nicki Nicole y Lamine Yamal: la inesperada pareja de la que todos hablan 
25 agosto, 2025
FC Barcelona imparable: 20 goles en solo 4 partidos de pretemporada
FC Barcelona imparable: 20 goles en solo 4 partidos de pretemporada
11 agosto, 2025
Multa para Lewandowski y Lamine Yamal por no acudir inmediatamente a un control antidopaje
Multa para Lewandowski y Lamine Yamal por no acudir inmediatamente a un control antidopaje
8 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

China, primer “electroestado” del mundo

China, primer “electroestado” del mundo

Violación y reinserción

Violación y reinserción

Las dunas no tienen senador

Las dunas no tienen senador

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo