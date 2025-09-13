Lamine Yamal desmiente rumores de ruptura con Nicki Nicole con gesto contundente en redes

El joven futbolista Lamine Yamal ha puesto fin a los rumores sobre una supuesta ruptura con la cantante argentina Nicki Nicole, compartiendo una prueba que ha sido interpretada por sus seguidores como una clara reafirmación de su vínculo sentimental.

En medio de especulaciones que circulaban en redes sociales y medios del espectáculo, Yamal publicó una imagen junto a Nicki Nicole acompañada de un emoji de corazón y una frase que muchos consideran una respuesta directa a los rumores: “Siempre contigo”. La publicación rápidamente se viralizó, generando miles de reacciones y comentarios de apoyo.

Asimismo al finalizar un partido un compañero lo captó al sonreír viendo en pantalla una foto acompañado de la artista.

Nicki Nicole, por su parte, también reaccionó con un mensaje en sus historias que decía “El ruido no nos toca”, lo que refuerza la idea de que ambos siguen juntos y decididos a mantener su relación lejos de la polémica mediática.

La pareja, que ha captado la atención tanto del mundo deportivo como del musical, se ha mostrado en varias ocasiones compartiendo momentos personales, lo que ha generado una sólida base de seguidores que celebran su unión.