Lamine Yamal, Pedri y Fabian Ruiz entre la lista de candidatos al Balón de Oro

Lamine Yamal, Pedri y Fabian Ruiz figuran en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro, dominada por el PSG con nueve nombres y que no contiene ningún antiguo ganador, indicaron este jueves los organizadores.



Con cuatro jugadores, el Barcelona es el segundo club con más representantes en la lista de candidatos al prestigioso premio que será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París, puesto que también figuran el polaco Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha.



El club catalán, ganador de la Liga, la Copa y la Supercopa de España, se quedó a las puertas de la final de la Liga de Campeones y también opta al premio de mejor club del año, además de haber colado a su técnico, el alemán Hansi Flick, en la lista de postulantes al premio Cruyff al mejor entrenador del año.

Lamine Yamal y Dembelé

Lamine Yamal figura como uno de los principales candidatos junto con el francés Ousmane Dembelé. El atacante de 18 años defenderá también su trofeo Kopa, a mejor jugador sub-21, un galardón en el que nadie ha repetido hasta ahora.



Pedri, de 22 años, figura entre los candidatos por segundo año, tras haber quedado en el puesto 24 en 2021.



A sus 36 años, Lewandowski es candidato por novena vez, tras haber sido segundo en 2021, mientras que Raphinha aparece entre los 30 finalistas por primera vez.

El Real Madrid, por su parte, contará con tres nombres, el brasileño Vinicius y el inglés Jude Bellingham, segundo y tercero de la pasada edición, pero también el francés Kylian Mbappé, que tiene sus opciones gracias a la Bota de Oro ganada la pasada campaña, y que fue tercero en 2023.

España es con tres representantes, los mismos que portugal (los parisienses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha), el tercer país mejor representado en la lista, solo superado por los cuatro ingleses (Bellingan, Harry Kane, Declan Rice y Cole Palmer) y los cuatro franceses (Dembélé, Mbappé, Desiré Doué y Michael Olise).

Seis españolas en la lista de candidatas

Aitana Bonmatí, ganadora de las dos últimas ediciones, Alexia Putellas, vencedora en 2021 y 2022, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro y Claudia Pina figuran en la lista de 30 candidatas al Balón de Oro, dominada por las inglesas, campeonas de Europa.

La nómina incluye también el retorno de la veterana brasileña Marta, de 39 años, cuarta en 2018, y la primera nominación de su compatriota Amanda Gutierres, gracias a su triunfo en la Copa América.

La victoria en la Eurocopa ha permitido a cinco jugadoras inglesas entrar en la lista y plantar cara a las españolas, que han ganado las cuatro últimas ediciones y que dominan este trofeo en los últimos años.