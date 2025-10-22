Lanza diplomado gestión de cooperativas

  Hoy
Con el objetivo de formar líderes cooperativos con competencia en planificación, finanzas, recursos humanos y gestión estratégica para fortalecer la toma de decisiones a nivel institucional, Cooperativa de Servicios Múltiples de los Procesadores de la Harina (Cooproharina) lanzó el Diplomado en Gestión Cooperativa, beneficiando a socios, cónyuges e hijos.

Durante el acto de lanzamiento del diplomado, el presidente de Cooproharina, Marino De Dios, resaltó la importancia de la iniciativa, ya que, en un momento de tantas distracciones, el tiempo que se dedique a la formación representa una jornada estratégica en harás de mejorar el entorno y el futuro.

Un diplomado en gestión cooperativa tiene un impacto en el fortalecimiento de las cooperativas al proporcionar a los socios y sus parientes conocimientos especializados en finanzas, marketing, gobernanza y gestión, lo que permite una mejor toma de decisiones, optimiza procesos administrativos y fomenta la innovación, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la eficiencia general de estas organizaciones.

Los participantes desarrollan habilidades de liderazgo, se preparan para enfrentar los retos del mercado y contribuyen a comunidades más solidarias.

De su lado, el presidente de ENECOOP, Johan Fernández, motivó a los socios de Cooproharina asumir el compromiso, no solo de participar en el diplomado, sino también de concluirlo, de manera que alcancen el éxito.

Al acto de lanzamiento del diplomado asistieron Nicolás Jiménez, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien dictó la charla “Desafíos del Cooperativismo Global y Nacional.

Además, el presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH), Radhamés Bruno, representes de la Cooperativa la Unidad, entre otras personalidades.

