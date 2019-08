Lanza propuesta financiera

El Banco BHD León anunció el lanzamiento de NOW, la nueva propuesta de valor financiera y no financiera diseñada exclusivamente para jóvenes entre 18 y 30 años de edad.

Algunos de los beneficios que conforman la oferta del segmento NOW varían desde préstamos personales hasta asesorías sobre carreras no tradicionales en universidades extranjeras.

“Nuestros jóvenes quieren vivir nuevas experiencias, quieren crear negocios que nadie se ha atrevido a inventar y materializar ideas que mueven adelante el desarrollo de nuestro país. Nos toca a nosotros adaptarnos a ellos con una propuesta integral y robusta que permita la realización de esas buenas ideas, y el momento es ahora”, comentó Steven Puig, gerente general del BHD León.

Entre los beneficios financieros que distinguen esta nueva propuesta está la Cuenta NOW, sin pagos en comisiones y sin balance mínimo requerido, así como la Tarjeta NOW que ofrece un 5% de descuento en establecimientos de comidas y de telecomunicaciones mientras participa en promociones y ofertas de temporada. También préstamos para viajes, estudios y proyectos personales, y préstamos para vehículos con hasta siete años para pagar y un financiamiento de hasta un 90%.

“Nuestro propósito es ofrecer una propuesta fundamentada en la innovación, accesibilidad, tecnología y lo digital, es ofrecer a los jóvenes oportunidades adaptadas a sus necesidades y que les permita concretar sus proyectos personales”, dijo Irvin Isidor, vicepresidente de Segmentos Banca Personal.

La propuesta incluye talleres vocacionales especializados sobre carreras no tradicionales.

1. Cualquier sucursal

Los clientes jóvenes podrán solicitar los productos y servicios NOW en cualquier sucursal del BHD León y cuentan con una sucursal digital recién inaugurada, ubicada en la Universidad Iberoamericana.

2. Horario

La sucursal ofrecerá servicios de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 de la tarde.