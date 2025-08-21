Lanzan Fondo Académico Alexandra Grullón: Oportunidades para jóvenes tras la tragedia del Jet Set

Lanzan Fondo Académico Alexandra Grullón: Oportunidades para jóvenes tras la tragedia del Jet Set

Doña Melba y Alexandra Grullón.

Este jueves fue presentado el Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón, una iniciativa de doña Melba Segura de Grullón en honor a su hija, quien perdió la vida en la tragedia del Jet Set.

El proyecto busca beneficiar a miles de jóvenes que sueñan con cursar una carrera universitaria y aportar a la construcción de un mejor país, especialmente a aquellos que perdieron a sus padres en el colapso ocurrido el 8 de abril.

El fondo se compromete a cubrir gastos relacionados con los estudios de los beneficiarios, como admisión, matrícula, crédito educativo, trabajos finales de grado, investigación y derecho a graduación.

Al menos 12 universidades firmaron el acuerdo, entre ellas la Universidad Católica de Santo Domingo, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), Unicaribe y la UAPA. Los centros académicos serán responsables de seleccionar a los candidatos y presentarlos al fondo, priorizando a los más necesitados y, en particular, a los afectados directamente por la tragedia.

Asimismo, el fondo ha establecido una alianza con el programa social Supérate, dirigido por Gloria Reyes, con el fin de coordinar acciones que fortalezcan las iniciativas académicas y culturales.

Inspirado en los valores de Alexandra Grullón, este proyecto busca servir como plataforma de desarrollo académico, artístico, laboral, cultural y social para niños, adolescentes y jóvenes, dando continuidad a la visión solidaria que ella transmitió a su familia a través de su vida y proyectos de emprendimiento.

Se recuerda que el 8 de junio, al cumplirse dos meses del colapso del Jet Set, doña Melba anunció la creación de este fondo en memoria de su hija.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Digo