Lanzan campaña para prohibir uso del plástico Foam

La Unión Europea lanzó hoy oficialmente en República Dominicana la campaña ciudadana “Dale Banda al Foam” una iniciativa que busca la prohibición total en su producción, importación y comercialización de este producto por sus impactos negativos al medio ambiente.

Esta iniciativa es liderado por Parley for the Oceans y una coalición de más de 28 organizaciones que se suman a dicho llamado y proponen sustituir este material altamente contaminante por alternativas sostenibles como el papel, el bagazo de caña y el almidón de maíz.

Melvin Asin, jefe de la sección de cooperación de la Delegación de la Unión Europea

El jefe de la sección de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en el país, Melvin Asin, reafirmó el compromiso del bloque europeo con la protección del medio ambiente y la lucha contra la contaminación por plásticos de un solo uso en el Caribe.

El gerente país de Parley for the Ocean, Eddy Frank Vásquez, explicó que más de 49 mil toneladas de Foam son generadas anualmente en el país, representando una grave amenaza para los ecosistemas marinos y terrestres. Estudios del Fideicomiso DO Sostenible indican que más del 55% de los residuos en los ríos Isabela y Ozama están compuestos por este material.

“El Foam no se recicla. Menos del 1% a nivel mundial se logra reutilizar, por eso no es compatible con una economía circular. Además, impacta gravemente el turismo, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza”, agregó Vázquez.

La iniciativa propone un enfoque progresivo que impulse nuevas industrias y empleos verdes mediante la producción local de envases sostenibles. Con esto, se busca mitigar el impacto ambiental sin sacrificar el desarrollo económico.

La espuma de poliestireno expandido, también conocido como foam tiene riesgos ambientales y sanitarios importante y en América Latina solo República Dominicana, Cuba y El Salvador siguen sin una legislación que prohíba su uso.

“Nuestra exigencia es clara: no queremos que se maneje la misma narrativa de biodegradabilidad. Queremos la prohibición total del Foam en la República Dominicana”, declaró Edifran Vázquez, director país de Parley for the Oceans.

La campaña contempla un trabajo articulado con el Congreso Nacional para fortalecer propuestas de ley ya existentes, como la presentada por un senador de La Altagracia, y exige la creación de un marco legal que también promueva la adopción de alternativas ecológicas por parte de la industria.