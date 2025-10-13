Lanzan ‘Tarjeta Joven’ para conectar a la juventud con educación, salud, cultura, transporte y empleo

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de la Juventud y la Dirección de Desarrollo Social Supérate, oficializó este lunes el lanzamiento de “Tarjeta Joven”, un nuevo programa social dirigido a jóvenes entre los 18 y 35 años en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

El anuncio fue realizado hoy por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, y la directora de Desarrollo Social de Supérate, Gloria Reyes, en el Paraninfo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde se informó que el proyecto Tarjeta Joven, bajo el lema “Tu llave al futuro”, conectará a la juventud con servicios clave en educación, salud, cultura, transporte y empleo, marcando un avance significativo hacia una gestión pública más inclusiva, moderna y eficiente.

“Con la Tarjeta Joven estamos abriendo una nueva era de inclusión digital y social. Es una llave que conecta a los jóvenes con el Estado, eliminando barreras que antes limitaban su acceso a servicios esenciales”, declaró el ministro de la Juventud, Carlos Valdez.

En tanto que, la directora de Desarrollo Social de Supérate afirmó que la Tarjeta Joven representa un nuevo pacto social del Estado con las juventudes, al garantizarles acceso equitativo a derechos y oportunidades.

“Tarjeta Joven busca apoyar a la población juvenil de forma integral, más allá de lo económico, fortaleciendo sus capacidades sociales, académicas y productivas de manera sostenible”, expresó la directora de la Dirección de Desarrollo Social.

En su fase inicial, prevista para este último trimestre de 2025, el programa beneficiará a miles de jóvenes priorizados mediante un modelo de selección cruzada con datos interinstitucionales. Se dará especial atención a estudiantes universitarios, madres jóvenes, personas con discapacidad y jóvenes residentes en zonas vulnerables, incluyendo miembros de familias acogidas por Supérate.

Carlos Valdez, ministro de la Juventud

Los interesados deberán inscribirse a través del sitio oficial: https://juventud.gob.do/tarjeta-joven, donde también se publicarán los criterios de elegibilidad. Toda la información será verificada por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) para asegurar que el proceso sea transparente, justo y basado en evidencia.

Los beneficiarios recibirán un paquete que incluye desde transferencias monetarias condicionadas hasta subsidios para el transporte urbano e interurbano, facilitando así su acceso a oportunidades educativas, laborales y culturales.

Gloria Reyes, directora de Desarrollo Social de Supérate

La tarjeta, tanto física como digital, podrá ser utilizada para acceder a diversos servicios públicos como el transporte (OMSA, Metro, Teleférico, peajes y nuevos corredores). También permitirá pagos sin contacto, acceso a servicios digitales integrados, y estará acompañada de una aplicación móvil para gestionar beneficios, transacciones y servicios en línea.

“Esta herramienta tecnológica es un símbolo de equidad. Conecta a los jóvenes con el futuro, pero también con el presente: con becas, cultura, movilidad y oportunidades que mejoran su calidad de vida”, añadió el ministro Valdez.

La Tarjeta Joven, desarrollada por la Unidad Técnica de Estudios sobre Juventudes del Ministerio, se alinea con las prioridades presidenciales de reducción de la desigualdad, modernización del Estado y fortalecimiento de la protección social. Con este paso, el gobierno busca llegar a millones de jóvenes en todo el país.