Lápiz Conciente cierra tiendas en La Romana y el Cibao

El artista urbano Lápiz Conciente anunció este martes el cierre de dos de sus tiendas Oio en La Romana y el Cibao.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

«Oio Santiago agradece a toda la comunidad de área del Cibao por su apoyo incondicional durante estos 4 años…por esta vía anunciamos el cese de nuestras operaciones en Colinas Mall», publicó.

Indicó además que los usuarios pueden adquirir sus productos por envíos, ya que las mercancías continuarán disponibles.

Mientras, que sus demás negocios permanecen operando con normalidad.

Responde a comentarios negativos

Ante el cierre de sus tiendas, han sido muchas las especulaciones contra el artista y su decisión.

Por eso, en un live el denominado “Papa del Rap”, manifestó que realizó una pausa de las operaciones de las tiendas en dichas demarcaciones, porque dirigirá la marca a otros mercados.

“La movida que estoy haciendo con mi marca, ustedes van a sentir ki (…) No quiero que la gente que está con el bullying, no este contando que me conoció”, dijo.