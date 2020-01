LaPlumaCoherente. El Coronavirus de la política dominicana

El pasado 16 de enero, el señor Quique Antún, presidente del PRSC; Rogelio Genao, secretario general; Pelegrín y Vinicito Castillo por la FNP; Rafael Albuquerque y Franklin Almeyda, por la Fuerza del pueblo; Geanilda Vásquez y Marte Piantini por el PRM, a quienes en conjunto denomino El Coronavirus de la política Dominicana. Estos ofrecieron una rueda de prensa donde amenazaban y advertían a la JCE que esas organizaciones tomarían acciones si el Tribunal Superior Administrativo (TSA) le despoja de la casilla número 3 en la boleta electoral, para otorgársela al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como al final sucedió. Al PRSC le toca la casilla numero 4 y al PRD, la numero 3.

¿Pero dónde está a el descaro de estos representantes políticos?

Resulta que para las elecciones del pasado 2016, todos los partidos políticos, incluyendo los actores arriba mencionados, acordaron que el método que fijaría el lugar en la boleta de todos los partidos políticos, era mediante el voto presidencial, firmado y dado a conocer a toda la opinión publica por el presidente de la JCE de aquel entonces, Roberto Rosario Márquez, hoy miembro de la Fuerza del Pueblo, y validado por todos los delegados electorales.

La nueva JCE, encabezada por Castaños Guzmán, intentó cambiar lo ya acordado, donde a todas luces se sabía que esa resolución no iba a prevalecer, pues como ya describimos, esa fue la regla de juego que todos aceptaron y con las que todos participaron. Pero a esta nueva JCE, ta’ bueno que le pase, porque al parecer para ese tiempo, en 2018, no tenían mucho que hacer, no estaban en la palestra pública, y le dió al pleno con cambiar algo que ya estaba legítimamente aceptado.

Es bueno que tengamos muy pendiente estimados lectores, que estos coronavirus de la vieja política Dominicana, tienen de todo, menos palabra, credibilidad y coherencia.

El informe de la IFES.

La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), ofreció una rueda de prensa donde afirma que no se encontraron deficiencias en la auditoría al sistema de voto automatizado de la JCE, afirmación que todo el dominicano que usa de su buen sentido común sabía. La campaña demagoga de descrédito por un falso fraude por parte de Leonel Fernández, apoyado por Luis Abinader en las pasadas elecciones internas, era una farsa, una farsa abusiva y desmedida campaña mediática para confundir al pueblo dominicano por el simple hecho de no aceptar su derrota, falsa y particular campaña de Leonel y Luis que nos costará mas de 29 millones de pesos a las costillas del pueblo dominicano, debido al costo de la famosa auditoria que Leonel y Luis solicitaron, que hay que pagar a la empresa de origen Española Alhambra.

Los pueblos pueden medir a un gobernante por sus hechos, a los que aspiran a gobernar, lo único que el pueblo da seguimiento es a lo que propone, lo único que hemos visto proponer a Luis Abinader y a los Coronavirus de la política dominicana, es que si ellos no son los ganadores, aquí habrá caos. Qué bueno que ya el pueblo está dándose cuenta de sus incoherencias y poca capacidad de hacer una verdadera campaña de propuestas.

Debemos de estar alerta con este mal que tiene años afectando nuestra sociedad, estos actores políticos que ponen sus intereses particulares por encima de la generalidad, debemos de eliminar esta plaga y no permitirle que lleguen más allá de donde han llegado, debemos frenar El CORONAVIRUS DE LA POLÍTICA DOMINICANA.