LaPlumaCoherente. La Penca pela del próximo 16 de febrero

Todo está listo para los comicios de este próximo domingo 16 de febrero donde elegiremos nuestras autoridades municipales, alcaldes, regidores, directores de distrito municipales y vocales.

¿Quién será el gran ganador el próximo febrero 16?

Para muestra un botón. Los opositores han enarbolado el discurso de que las elecciones de febrero no influyen en las de mayo; ¡Ay que lindo!

La razón del por qué la oposición trata de desmeritar lo que suceda el próximo domingo se debe a que tienen los números de trabajo y no le cuadran, por ende, saben de sus pocas posibilidades de éxito. Sus candidaturas en municipios cabecera no llegan al 35% de victorias y esto tiene lógica y es que, el principal partido opositor no cuenta con un liderazgo local a nivel nacional, lo que los llevó a pactar la famosa alianza de “macos y cacatas”, como los bautizó el presidente Medina. No tenían de otra más que unirse a Leonel y a los demás para completar su boleta, no tienen el arraigo político, eso no está a discusión, su único lema es EL CAMBIO VA, aja; ¿Pero qué es lo que van a cambiar?

¿Cómo lo harás?

¿Ya sabemos eso dominicanos?

El liderazgo local nacional del PLD es tan grande que causa problemas, Sí, problemas, debido a que son tantos los candidatos con posibilidades, que tienen luchas internas muy enérgicas, algo que ayuda al activismo del partido siempre y cuando luego de esa lucha los competidores acepten al ganador.

Mientras vemos a una oposición ofreciendo candidaturas al que la coja, vemos a un PLD con problemas hasta en los tribunales, disputándose las mismas candidaturas por su partido, eso está ahí señores, y si las cosas son así; ¿aún se puede dudar de quien será quien arrase este febrero 16?

Hay un ambiente negativo por parte de los que saben perderán, se escucha tras bastidores la posibilidad de que este domingo, muchos opositores no irán a competir, si no que irán con la determinación de causar caos, impugnaciones infundadas y problemas a ese día democrático.

Los estamos observando, cada vez más se les ve el refajo, pero este pueblo ya no es el mismo de los 70´s y 80´s, esta es una RD digital, de Facebook, de Twitter, de Instagram, los que incurran en esas acciones serán desenmascarados, como el tema aquel del fraude, algoritmos, códigos fuente y demás inventos de los malos perdedores.

El PLD ganara más del 67% de los puestos electivos en los municipios y distritos municipales, anótenlo por ahí, y luego me lo recuerdan.

¡ESA PENCA PELA NO SE LA DESPINTA NADIE!

Luego de estas elecciones hablaremos de los dirigentes que renunciarán al PRM y a la FP, pero después, después…