Las 11 provincias donde se ha detectado la peste porcina africana, hasta ahora

El pasado 28 de julio del 2021, en la República Dominicana se detectó en cerdos domésticos el primer caso de peste porcina africana, generando la alerta de algunas instituciones nacionales e internacionales relacionadas al tema.

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, hasta el pasado 1 de agosto del presente año, 14 mil 135 puercos fueron identificados con la enfermedad, distribuidos en 11 provincias del país.

Las provincias

Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, La Vega, Montecristi, Elías Piña, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Duarte (en San Francisco de Macorís) y San Juan, han sido las demarcaciones que las autoridades han señalado como los lugares donde existe la peste de origen africano que afecta a los porcinos. A la lista, se agrega también el Distrito Nacional.

El titular de Agricultura, Limber Cruz, informó este martes que en Hato Nuevo y Los Ríos, en Santo Domingo, son los dos sectores donde se ha detectado la peste porcina africana.

Debido a la problemática, la Comisión Oficial para el Control y Erradicación de Brotes de la Peste Porcina Africana dijo el pasado lunes que se activó un protocolo para que el virus sea aislado en los señalados lugares.

A pesar de las alertas por parte de algunas organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano para Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), han brindado apoyo técnico y económico para enfrentar la enfermedad de la PPA, como se conoce a la peste porcina africana.

En ese sentido, ejecutivos de algunas de las entidades llegaron a la República Dominicana para brindar soporte como una forma de poder salir de la crisis sanitaria en cerdos dominicanos.

Hace varios días, tanto Estados Unidos como Puerto Rico prohibieron el consumo de carne de cerdo dominicano luego de conocerse sobre la enfermedad en dichos animales.

En el caso de Estados Unidos, prohibió la entrada de los productos relacionados al porcino desde la República Dominicana.

No representa peligro para los humanos

A pesar de que la PPA es considerada como una enfermedad altamente contagiosa entre cerdos, tanto las autoridades dominicanas como organismos internacionales han reiterado que el consumo de carne de cerdo contaminado con el virus no representa ningún peligro para la salud de los humanos.

¡Nuestras acciones para erradicar la PPA!



La Peste Porcina Africana (PPA), sólo ataca a los cerdos, por lo que todos podemos consumir carne y productos derivados de este animal con seguridad y confianza.



Esto es lo que estamos realizando para erradicar esta enfermedad porcina. pic.twitter.com/Nuu7n8gXuk — Ministerio de Agricultura RD (@AgriculturaRD) August 1, 2021

Aunque la FAO aclaró lo antes dicho, emitió una alerta continental para tomar las medidas correspondientes debido a los casos registrados en la República Dominicana, de acuerdo a lo publicado el pasado lunes 2 de agosto por Prensa Latina.

Las acciones de la República Dominicana

El Ministerio de Agricultura, junto al Banco Agrícola, trabaja desde el pasado domingo 1 de agosto de 2021 en los puntos donde se ha identificado la enfermedad.

Las autoridades dijeron que han intervenido criaderos de cerdos de traspatio, ubicados en Cevicos, Fantino, Villa la Mata, Quita Sueño el municipio cabecera de Sánchez Ramírez como una forma de poder erradicar el virus en dichos animales.

🚨#NEWS ||

Los países de las Américas deben ponerse en alerta ante la reciente detección de la peste porcina africana en República Dominicana.@FAOnews @faodominicana



Leer nota completa⬇https://t.co/qaHOLeTxwG pic.twitter.com/UcExr2AZkw — FAO Américas (@FAOAmericas) August 2, 2021

Además, según los informes de Agricultura, la República Dominicana “está aplicando todas las recomendaciones que norman los organismos organismos internacionales para contener el avance de la PPA implementando las regulaciones que nos manda la situación sanitaria existente”.

Recomendación de Abel Martínez

Desde los primeros días que se detectó la enfermedad, el alcalde de la provincia de Santiago, Abel Martínez, recomendó que todos los cerdos que se detecten con el virus sean sacrificados y a sus dueños les entreguen una indemnización.

Llamó además a que se proteja la producción nacional de cerdos, y criticó al Gobierno por el manejo que le ha dado al tema.

Cerdo para Navidad no está en peligro

Más tarde, la Dirección del Ministerio de Agricultura en la región Noroeste informó que más de tres mil cerdos han muerto a causa de la peste porcina africana en Montecristi y Dajabón y trabajan para que esta enfermedad no avance a otras regiones y afecte la actividad productiva.

Esta peste que ha movilizado a las autoridades a la zona Noroeste, no representa peligro para los seres humanos y otros animales, de hecho, el ingeniero Julio César Estévez, director del Ministerio de Agricultura en la referida región, explicó que el temor de las autoridades no está en la ingesta humana del porcino enfermo si no que por su traslado otros cerdos puedan enfermarse.

El lechón, plato típico de la cena de Navidad no corre peligro, indicó Estévez, ya que la enfermedad solo se ha identificado en la zona Noroeste, principalmente en Montecristi, la crianza y comercialización de cerdos continúa con normalidad en las demás regiones. Lo que sí deben hacer las autoridades para que no desaparezca esta actividad productiva es evitar que este mal avance.