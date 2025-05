Las 2 cosas que dijo Karol G en Mañana fue muy bonito sobre su relación con Anuel

Karol G se sinceró como nunca antes en su documental de Netflix Mañana fue muy bonito y reveló que uno de los momentos más duros y personales fue cuando habló de su relación pasada con el reguetonero Anuel AA.

1. “Yo me despertaba y sentía que me iba a morir”

Así describió Karol G el nivel de ansiedad y sufrimiento que enfrentaba día a día durante su relación con Anuel. En el documental, confiesa que se sentía sin valor como persona, incapaz de reconocer su propio éxito y grandeza.

“Fue muy tóxico salir de ahí. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza”, expresó.

2. “Fue una pesadilla, fue un infierno”

La artista no suavizó sus palabras al recordar lo que significó atravesar esa ruptura. Asegura que sentía que no iba a poder salir de esa relación y que el miedo al dolor la mantenía atrapada.

“Yo sí sentía que era algo de lo que no iba a ser capaz de salir. Uno está sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir. Fue una pesadilla, fue un infierno”, confesó.

Versiones diferentes de cómo terminó la relación

Con estas declaraciones, Karol G también dejó entrever que su versión de la historia dista mucho de lo que se había dicho públicamente. En 2021, cuando se confirmó la ruptura, Anuel aseguró que terminaron en buenos términos.

Ambos artistas comenzaron su relación en 2018, poco después de colaborar en la canción Culpables. Un año después, en 2019, Karol G apareció en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina con un anillo de compromiso. Su romance parecía sólido, pero tres años después llegó el final.

Con información de Infobae.