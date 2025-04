Las 7 palabras: ¿Qué dijo Jesús en la cruz?

Durante la Semana Santa, millones de creyentes en todo el mundo conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El Viernes Santo destaca como el momento culminante, ya que marca el día en que Jesús fue crucificado. En ese acto final, Jesús pronunció siete frases que quedaron grabadas en la historia como un testimonio de fe, amor y sacrificio. Estas frases, conocidas como «Las Siete Palabras», han sido objeto de profunda reflexión espiritual a lo largo de los siglos.

Primera Palabra: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23, 34)

Desde la cruz, Jesús elevó una súplica de perdón por quienes lo ejecutaban, consciente de su ignorancia espiritual. A pesar del dolor y la injusticia, no buscó venganza ni justicia humana, sino la misericordia divina. Esta enseñanza sigue vigente: perdonar no solo es un acto de amor, sino una expresión suprema de libertad interior.

Segunda Palabra: «Hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lucas 23, 43)

Uno de los ladrones crucificados junto a Jesús reconoció su culpa y la inocencia de Cristo. Su fe y arrepentimiento le valieron la promesa de vida eterna. Esta palabra nos invita a encontrar sentido al sufrimiento y a descubrir en el dolor una oportunidad de encuentro con Dios.

Tercera Palabra: «Mujer, ahí tienes a tu hijo […] Ahí tienes a tu madre» (Juan 19, 26-27)

Jesús, en medio de la agonía, pensó en su madre y en el discípulo amado. Con estas palabras, les confió mutuamente el uno al otro, convirtiendo a María en madre espiritual de toda la humanidad. Su gesto resalta el valor del cuidado mutuo y del amor solidario entre los seres humanos.

Cuarta Palabra: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Marcos 15, 34)

En un grito que es al mismo tiempo oración y desahogo, Jesús expresa la angustia de quien carga con el pecado del mundo. Esta frase refleja la distancia que el pecado crea entre Dios y el ser humano, y cómo Jesús asumió ese peso por amor. Es un eco del abandono humano hacia lo divino.

Quinta Palabra: «Tengo sed» (Juan 19, 28)

Más que una necesidad física, esta frase revela el deseo profundo de Jesús por la salvación de las almas. Es una sed de amor, de reconciliación, de humanidad. A pesar del dolor físico, lo que más le dolía era el rechazo a su mensaje de amor.

Sexta Palabra: «Todo está cumplido» (Juan 19, 30)

Jesús anuncia que ha culminado su misión. Desde su nacimiento hasta la cruz, cada paso tuvo un propósito: redimir a la humanidad. Esta expresión de cumplimiento nos recuerda que también nosotros tenemos una meta espiritual por alcanzar, y que cada esfuerzo en esta vida debe guiarnos hacia ella.

Séptima Palabra: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lucas 23, 46)

Con esta última frase, Jesús entrega su alma al Padre con total confianza. Su muerte no fue una derrota, sino una entrega consciente y amorosa. Nos enseña que, por encima del cuerpo, debemos cuidar nuestra alma y ponerla en manos de Dios, con la certeza de que Él es nuestro destino final.