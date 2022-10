Las canciones más populares de la semana

Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.



ARGENTINA

1.- “Aeropuerto”- Camilo

2.- “Despechá” – Rosalía

3.- “La bachata” – Manuel Turizo



4.- “El último beso” – Tiago PZK, Tini

5.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

6.- “Traductor” – Tiago PZK, Myke Towers

7.- “Nobody like yo” – Nicki Nicole

8.- “5 Estrellas” – Sech, Reik

9.- “Late night talking” – Harry Styles

10.- “Besos Moja2” – Wisin & Yandel, Rosalía

(Fuente: Los 40 Principales)



CHILE

1.- “Baby Otaku” – Pablo Pesadilla, Polimá Westcoast, Nickoog Clk, Fran C

2.- “La bachata” – Manuel Turizo

3.- “Marisola” – Cris Mj, Standly

4.- “Despechá” – Rosalía

5.- “La terapia” – Young Cister

6.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

7.- “As It Was” – Harry Styles

8.- “Panamera” – Standly

9.- “Hold me closer” – Britney Spears, Elton John

10.- “Vista al mar”- Quevedo

(Fuente: Los 40 Principales)



COLOMBIA

1.- “Feliz cumpleaños Ferxxo” – Feid

2.- “Sunroof dazy” -Nicky Youre

3.- “La bachata” – Manuel Turizo

4.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

5.- “Gatúbela” – Karol G, Maldy

6.- “Despechá” – Rosalía



7.- “Ferxxo 100” – Feid

8.- “Me porto bonito” – Bad Bunny, Chencho Corleone

9.- “Bad decisions”- Benny Blanco, Snoop Dogg, BTS

10.- “As It Was” – Harry Styles

(Fuente: Los 40 Principales)



ESPAÑA

1.- “I’m good (Blue)” – Bebe Rexha, David Guetta

2.- “Despechá” – Rosalía

3.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

4.- “I Ain’t Worried” – OneRepublic

5.- “La bachata” – Manuel Turizo

6.- “Las 12” – Ana Mena, Belinda

7.- “Hold me closer” – Britney Spears, Elton John

8.- “Carretera y manta” – Pablo Alborán

9.- “Mariposas” – Aitana, Sangiovanni

10.- “As It Was” – Harry Styles

(Fuente: Los 40 Principales)



MÉXICO

1.- “Efecto” – Bad Bunny

2.- “La bachata” – Manuel Turizo

3.- “I’m good (Blue)” – Bebe Rexha, David Guetta

4.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

5.- “Ojos marrones” – Lasso, Sebastián Yatra

6.- “Tití me preguntó” – Bad Bunny

7.- “Unholy” – Sam Smith, Kim Petras

8.- “5 Estrellas” – Sech, Reik

9.- “Despechá” – Rosalía

10.- “I Ain’t Worried” – OneRepublic

(Fuente: Los 40 Principales)