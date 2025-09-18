Las causas ocultas detrás de los infartos en adultos jóvenes que alarman a los médicos

Un reciente estudio de la Mayo Clinic, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, ha revelado que muchos ataques cardíacos en personas menores de 65 años, especialmente en mujeres, no se deben a la obstrucción arterial tradicional, sino a causas ocultas que han sido históricamente subestimadas por la medicina.

La investigación, basada en más de 15 años de datos del Rochester Epidemiology Project, representa la evaluación poblacional más completa sobre las causas de infarto en adultos jóvenes. Entre los hallazgos más destacados, se identificó que más de la mitad de los ataques cardíacos en mujeres menores de 65 años fueron provocados por factores no tradicionales como:

Disección espontánea de la arteria coronaria (DEAC)

Embolias

Condiciones asociadas al estrés físico, como anemia o infecciones

Aunque la aterosclerosis (acumulación de placas en las arterias) sigue siendo la causa más común en ambos sexos, solo representó el 47% de los casos en mujeres, frente al 75% en hombres.

Diagnósticos erróneos y consecuencias graves

La cardióloga intervencionista Claire Raphael, autora principal del estudio, advirtió que muchas de estas causas son malinterpretadas, lo que puede llevar a tratamientos inadecuados o incluso perjudiciales, como la colocación innecesaria de stents en casos de DEAC.

“Cuando la causa raíz de un ataque cardíaco se malinterpreta, puede conducir a tratamientos menos efectivos o incluso peligrosos”, señaló la Dra. Raphael.

El estudio también reveló que los infartos provocados por factores de estrés fueron la segunda causa más común y la más letal, con una tasa de mortalidad a cinco años del 33%, a pesar de que estos pacientes presentaban niveles más bajos de lesión cardíaca.

Principales hallazgos del estudio:

De 1,474 ataques cardíacos analizados, el 68% se debió a causas tradicionales, pero las causas no tradicionales dominaron en mujeres .

. La DEAC fue casi seis veces más común en mujeres que en hombres.

que en hombres. Los infartos por estrés físico fueron los más mortales.

fueron los más mortales. Los casos verdaderamente inexplicables representaron menos del 3%.

El Dr. Rajiv Gulati, autor senior del estudio y presidente de la División de Cardiología Intervencionista de Mayo Clinic, enfatizó la necesidad de repensar el enfoque médico ante los infartos en adultos jóvenes, especialmente en mujeres.

“Comprender por qué se ha producido un ataque cardíaco es tan importante como tratarlo. Esto puede significar la diferencia entre la recuperación y la recurrencia”, concluyó la Dra. Raphael.

Este estudio abre nuevas puertas para mejorar el diagnóstico, tratamiento y prevención de los infartos en poblaciones jóvenes, y destaca la importancia de escuchar al paciente más allá de los síntomas tradicionales.