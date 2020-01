LAS CINCO ESTRELLAS QUE VAN POR EL ÓSCAR

Cinco estrellas compiten por el renglón de Mejor Actriz en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos cuya 92ª edición se celebrará el domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Por la codiciada estatuilla de los Premios Óscar van las intérpretes Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saoirse Ronan, (“Little Women”), Charlize Theron (“Bombshell”) y Renée Zellweger (“Judy”)

Scarlett Johansson. Con 34 años, esta actriz, cantante y modelo nacida en Nueva York en 1984, alcanzó la fama con su papel en la película “The Horse Whisperer” (1998). Ha sido acreedora de un premio BAFTA y fue nominada a los Globos de Oro por su actuación en “Lost in Translation” y “Girl with a Pearl Earring” en 2003. Ganó el Tony a la Mejor Actriz de Reparto por su actuación en “Panorama desde el puente”, obra de teatro de Arthur Miller presentada en Broadway en 2010.

Cynthia Erivo. Acaba de cumplir 33 años. Nació en Londres. Es actriz, cantante y compositora. En 2015 se destacó en la obra “The Color Purple”, por la que ganó un Tony en la categoría de Mejor Actriz en un Musical. Debutó en el cine hace dos años en “Widows “y “Bad Times at the El Royale”. En “Harriet”, dirigida por Kasi Lemmons, Erivo encarna a Tubman, una líder que lleva esclavos a la libertad.

Renée Zellweger. Tiene 50 años. Además de actriz, es productora. Nació en Katy, Texas. Ganó un Óscar en 2003 como Mejor Actriz de Reparto por su rol en “Cold Mountain”. También acaba de llevarse el tercer Globo de Oro de su trayectoria, esta vez en la categoría Mejor Actriz- Drama por “Judy”. Además, tiene en su haber otros dos importantes galardones del cine: un BAFTA y cuatro preseas del Sindicato de Actores, incluyendo el más reciente por “Judy” (Mejor Actriz).

Charlize Theron. De 44 años. También es modelo, nacida en Sudáfrica, nacionalizada estadounidense. En 2003 se llevó el Óscar a la Mejor Actriz por su papel de una asesina en serie en el filme “Monster”, que también le mereció un Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores. Dos años después recibió por segunda vez una nominación al Óscar por su actuación en “North Country”.

Saoirse Ronan. Es la más joven de las candidatas a mejor intérprete de los Óscar 2020. Tiene 25 años. Nació en El Bronx, Nueva York y es de descendencia irlandesa. Debutó en el cine con la comedia romántica, “I Could Never Be Your Woman” (2007). A pesar de su corta edad, ha estado nominada cuatro veces a los Premios de la Academia. En 2007 como Mejor Actriz de Reparto por “Atonement”; En 2015 como Mejor Actriz por “Brooklyn”; en 2017 por “Lady Bird” y ahora en 2020 por “Little Women”.