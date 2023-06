Las confesiones filtradas de Shakira sobre Piqué en juzgado

La artista colombiana Shakira ha sido tendencia en las redes sociales debido a varias declaraciones suyas que fueron filtradas durante un juicio en Barcelona en 2019 sobre su ex marido, el futbolista Gerard Piqué.

«No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos». Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior por amor», explicó Shakira sobre la razón por la que se mudó a España.

Aseguró que Piqué es un «hombre celoso» y que ese fue el motivo principal por el que se fue a vivir a España.

Además dijo que no fijó su residencia en dicho país hasta 2015, porque durante el comienzo de su historia de amor con Piqué ella tenía serias dudas de que esa relación fuese a funcionar.

«Entonces, por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas», indicó.

Mencionó la complicaciones que su relación tuvo durante los últimos años y los choques provocados por sus carreras profesionales.

«Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien, y espero que esto no se filtre a la prensa.»