Las decisiones más insólitas tomadas gracias a ChatGPT: de divorcios hasta loterías

Lanzado hace apenas unos años, en 2022, ChatGPT es algo sin lo que muchas personas ya no pueden imaginar su vida. Para algunos, es una herramienta indispensable en el trabajo; para otros, es una forma de ahorrar tiempo creando todo tipo de tareas, desde mensajes hasta planes de preparación de comidas, entre otras.

Pero algunos han tomado la herramienta para usarla de manera inesperada. A continuación, veamos algunas de las historias más increíbles de personas usando ChatGPT.

Mujer pide divorcio

En un caso reciente, una mujer griega solicitó el divorcio después de que ChatGPT interpretara los hábitos de consumo de café de su marido como señales de una infidelidad.

Sí, la taza de café dice que contiene la verdad sobre la infidelidad, según IA.

La mujer tomó fotos de los posos que quedaron en su café y las compartió en ChatGPT, aprovechando la creciente tendencia de la taseografía asistida por IA: la antigua práctica de leer la fortuna en tazas de café.

El chatbot, según se informa, detectó indicios de traición. Afirmó que su esposo fantaseaba con otra mujer, concretamente con un nombre que empezaba con «E». La supuesta mujer en cuestión se proponía ser una rompehogares, según la plataforma de IA.

En declaraciones al programa matutino griego To Proino, el marido de la mujer comentó: «A ella le gustan las cosas de moda. Un día, nos preparó café griego y pensó que sería divertido tomar fotos de las tazas y que ChatGPT las leyera».

«Me dijo que me fuera, les informó a nuestros hijos sobre el divorcio, y de repente, recibí una llamada de su abogado», compartió.

Según Greek City Times, cuando el esposo se negó a una separación mutua, le entregaron los papeles del divorcio tan solo tres días después.

Hombre gana lotería

En 2023, Un hombre fue sido noticia en todo el mundo por afirmar que logró ganar la lotería utilizando números proporcionados por el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT.

Patthawikorn Boonrin usó TikTok para anunciar que había introducido en el sistema algunas preguntas hipotéticas y algunos números ganadores de años anteriores. Recibió algunos números ganadores del chatbot: 57, 27, 29 y 99.

De acuerdo al medio local The Thaiger, Patthawikorn Boonin el premio que ganó fue de 2.000 baht, que son 54 euros aproximadamente.

Boonrin incluso ha aparecido en los titulares de todo el mundo, con muchos siguiendo su cuenta para ver si puede replicar su éxito, particularmente con cantidades de dinero más significativas.

Ahora, el residente tailandés ha creado una cuenta de TikTok donde ilustra cómo usa ChatGPT para intentar ganar la lotería repetidamente, según Mashable.

«Chat GPT salvo mi vida»

ChatGPT literally saved me.



Last night I wasn’t feeling great, nothing dramatic just a bit off. I Ignored it and went to bed



Woke up with stronger pain but stayed calm

Out of curiosity I typed my symptoms into ChatGPT

It said: “Go to the hospital. NOW”



Kinda dramatic I thought… pic.twitter.com/wRZAQR0Bsy — Flavio Adamo (@flavioAd) April 18, 2025

Un hombre afirma que ChatGPT le salvó la vida después de que el chatbot de IA le aconsejara urgentemente ir al hospital, donde, según informes, los médicos le dijeron que «habría perdido un órgano».

El 18 de abril, el usuario Flavio Adamo compartió su experiencia con ChatGPT tras experimentar un dolor inusual. Inicialmente, descartó la molestia como leve, y se fue a la cama esperando que se le pasara.

Sin embargo, al despertarse a la mañana siguiente con síntomas más intensos, decidió consultar ChatGPT por curiosidad. Tras introducir sus síntomas, la IA respondió con una advertencia clara y urgente: «Vaya al hospital. ¡AHORA!».

Aunque inicialmente se mostró escéptico ante lo que consideró una respuesta demasiado drástica, señaló que ChatGPT nunca había reaccionado así de fuerte antes. A medida que su dolor se intensificaba, tomó en serio el consejo y buscó atención médica.

En el hospital, los médicos confirmaron la gravedad de su estado. «No entraré en detalles, pero me dijeron que si hubiera llegado 30 minutos después, habría perdido un órgano», escribió Adamo.

El usuario no dio detalles sobre el diagnóstico, pero atribuyó la rápida intervención de ChatGPT a la posibilidad de salvarle la vida. «ChatGPT literalmente me salvó», declaró.