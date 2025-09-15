Las dunas no tienen senador

Las dunas no tienen senador

Bienvenido Montilla

El editorial del Listín Diario calificó de inesperada y peligrosa la iniciativa que sometió el senador de Peravia para descuartizar Las dunas de Baní. El decano catalogó de desacierto que sea el representante de la provincia quien intente fraguar semejante atentado contra el patrimonio natural de su propio pueblo, para darle un barniz de legalidad a ocupaciones ilegitimas.

Desde otra ribera, la Comisión Ambiental de la UASD plantea que el principio constitucional de irreductibilidad prohíbe que las áreas del SINAP puedan ser reducidas o mutiladas. Añadió que las dunas son barreras naturales frente a tormentas y erosión, área para el estudio científico y hábitat crítico.

El legislador quiere que el Gobierno reconozca el derecho de una comunidad asentada dentro de los 20 millones de metros cuadrados del monumento natural de Las Calderas, porque históricamente han residido allí, olvidando el senador que las dunas llegaron primero.

