Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación



Que desde la República Dominicana se exporten dispositivos médicos a 132 países, incluyendo mercados exigentes como el Japón, es una muestra del crecimiento y transformación de las zonas francas que pasaron de la manofactura sencilla a una más especializada. Entre los números que respaldan este auge están los 94 parques, 853 empresas, 198,552 empleos directos y RD$150,000 millones en compras al mercado local.

Además que en 2024, las zonas francas representaron el 67% de las exportaciones nacionales, superando los US$8,600 millones para el 3.1% del PIB.

En tanto que la inversión extranjera directa en el régimen alcanzó los US$417.4 millones, con un crecimiento interanual del 21 % y una inversión acumulada US$7,735 millones.

Estos datos fueron ofrecidos durante el Almuerzo del Grupo Corripio por el ministro de Industria y Comercios y Mipymes (MICM); Víctor (Ito) Bisonó; Daniel Liranzo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Claudia Perellano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y Samuel Conde, empresario del sector ejecutivo de DP World.

Salto

Al destacar este crecimiento, el ministro Bisonó destacó que el salto del sector se ha dado sobre todo a partir de la fabricación de dispositivos electrónicos y médicos. «Si usted en Estados Unidos lo van a suturar (coser), ese hilo es de la República Dominicana». En algunos casos le pudieran poner un marcapaso, eso es de República Dominicana», refirió Bisonó a manera de ejemplo para demostrar la diversificación de la industrias del sector.

Destacó que el país está en primer lugar como exportador mundial de cigarros hechos a mano, en aparatos de aparatos de ostomía (dispositivos para cubrir aberturas artificiales) hacia Estados Unidos y de joyería de América Latina.

Apuntó que las zonas francas no son un proyecto aislado, sino que está de lleno con el tejido productivo y laboral de la República Dominicana. De ahí que para fortalecer la industria, el Gobierno ha trabajado en alianza con el sector privado.

Hacia manofactura avanzada

Mientras que Pellerano apuntó que el sector ha tenido una evolución sumamente importante consideran válidas y necesarias las industrias tradicionales como de cigarro, costura y calzados que generan empleos importantes, “pero la diversidad es lo que ha ido subiendo el nivel tanto de los productos, de los procesos y obviamente del nivel de educación y por ende el nivel de pago y retribución a los empleados”.

Dijo que están enfocados en sectores muy específicos para complementar el ecosistema de empresas, que conllevan procesos cada vez tecnificados, por lo que cual se habla de manofactura avanzada que trae consigo una “subida de vara” en todos los aspectos desde calidad de infraestructura, el talento y la remuneración.

En esa línea Conde afirmó que la meta es elevar los niveles de producción y mayor sofisticación para llegar a la manofactura avanzada. Refirió que hay parques con espacios pequeños, pero producen el 25% de los 8,000 millones y plantas con equipos con hasta 100 millones de dólares en equipamiento, espacios de hasta 15,000 metros con miles de personas en condiciones de alta seguridad.

Una de esas es la producción de dispositivos médicos que se realiza en condiciones totalmente asépticas y con control de partículas, ya que “son plantas certificadas internacionalmente por organismos de muchos requerimientos tanto de Estados Unidos como de Europa”.

Resaltó que una empresa alemana con 6,000 trabajadores tiene el país como centro global de manufactura para dispositivos médicos que se usan en diálisis y que se exportan a 132 países.

«Lo que perseguimos en la evolución del programa es seguir elevando la categoría, la sofisticación , apuntando a que nosotros podamos llegar a lo que se considera manofactura avanzada», expresó.

Salarios

En cuanto a los salarios, Bisonó afirmó que en 5 años han recibido tres aumentos, siendo el último de un 25% de común acuerdo entre empleadores y trabajadores como parte de los que tiene que haber competitividad, retribución.

Resaltó que el 54% de la empleomanía de las zonas francas es mujer, lo que es un impacto positivo directo a las familias porque tiende a ser mejor su administración. Pellerano explicó que reciben una compensación integral, es decir, que a partir del salario base (mínimo de 20,000) tienen transporte, subsidio alimentacio, bono por desempeño y otros beneficios.

Mientras que Liranzo explicó que hace 15 años el 85% de los empleados de zonas francas eran obreros y el 1 5% personal técnico, profesional y administrativo. Hoy en día este 15% ha subido al 35% lo que implica mayores niveles de oportunidad para personal técnico y mejora de la oferta laboral.