Las entradas más baratas para el posible último partido de LeBron superan los 770 dólares

  • EFE
Las entradas más baratas para el posible último partido de LeBron superan los 770 dólares

Archivo

Las entradas más baratas para el partido Los Ángeles Lakers-Utah Jazz del domingo 12 de abril de 2026 alcanzaron un precio superior a los 770 dólares, entre los rumores de que podría ser el último de la temporada regular de LeBron James, después de que este anunciara una importante decisión para este martes.  

LeBron James anunció en sus redes sociales que este martes tomará “la decisión de todas las decisiones”, sin especificar de qué se tratará, algo que ha alimentado los rumores sobre su futuro en la NBA a pocos meses de que cumpla los 41 años.  

Puede leer: ¡A la hora buena! Peloteros dominicanos brillan en los playoffs de Grandes Ligas

“La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este/18.00 CET/16.00 GMT). #TheSecondDecision (la segunda decisión)”, fue el mensaje publicado por LeBron James.  

Aunque todavía no se sabe si King James anunciará la fecha de su adiós al baloncesto, en la plataforma de venta de entradas en línea VividSeats, los precios para el Lakers-Jazz pasaron en pocos minutos de estar por debajo de los 100 dólares a superar los 770.  

Los aficionados no quieren perderse el que podría ser un momento histórico, el último partido de LeBron en la temporada regular de la NBA, de la que es máximo anotador de siempre.  

Pasadas las 15-00 hora del Pacífico de este lunes (22-00 GMT), en la plataforma citada las entradas más costosas se vendían por más de 8.300 dólares. 

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Las entradas más baratas para el posible último partido de LeBron superan los 770 dólares
Las entradas más baratas para el posible último partido de LeBron superan los 770 dólares
7 octubre, 2025
LeBron James anuncia que tomará este martes «la decisión de todas las decisiones»
LeBron James anuncia que tomará este martes «la decisión de todas las decisiones»
6 octubre, 2025
LeBron James: «Mi edad es como el vino»
LeBron James: «Mi edad es como el vino»
30 septiembre, 2025
LeBron James no piensa en el retiro al comenzar su 23ª temporada en la NBA
LeBron James no piensa en el retiro al comenzar su 23ª temporada en la NBA
29 septiembre, 2025
Partidos más emocionantes del calendario NBA 2025-26  
Partidos más emocionantes del calendario NBA 2025-26  
13 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Recuperar el Ingenio Porvenir

Recuperar el Ingenio Porvenir

Para una convivencia global

Para una convivencia global

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¡Somos invencibles! resalta lo mejor de la dominicanidad

¡Somos invencibles! resalta lo mejor de la dominicanidad

¡Llegó la jubilación! ¿Y ahora qué?

¡Llegó la jubilación! ¿Y ahora qué?

Luz, cámara… Fashion Week

Luz, cámara… Fashion Week

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo