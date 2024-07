Las estrellas internacionales más esperadas en París 2024

La 33ª edición de los Juegos Olímpicos comienza el 26 de julio en París, donde más de 11.400 deportistas se juntarán en una frenética carrera por las medallas. Entre este grupo de atletas, algunos son superestrellas en su disciplina.

París será el centro del mundo durante poco más de dos semanas: los Juegos Olímpicos de 2024 convertirán a la capital francesa en la capital del deporte, sobre la que se centrarán los ojos de todo el planeta. Un escaparate perfecto para los campeones que representan a 206 países, equipos y federaciones. Como en cada edición de este evento deportivo, surgirán estrellas, mientras que otras aprovecharán París 2024 para entrar un poco más en la historia del deporte con nuevas medallas.

Atletismo: los grandes felinos en la pista

¿Hay suspenso en el salto con pértiga? Puede que la incógnita no sea quién será campeón olímpico, sino si Armand Duplantis volverá a batir el récord mundial. Durante los últimos cuatro años, el sueco ha estado aplastando la disciplina. El récord anterior de Renaud Lavillenie era de 6,16 m; «Mondo» lo mejoró centímetro a centímetro hasta llevarlo a 6,24 metros. Y probablemente no haya terminado para el campeón olímpico de Tokio, el gran favorito para su propia sucesión.

La batalla promete ser más competitiva en los 100 metros masculinos. Noah Lyles apunta a traer finalmente el oro a Estados Unidos, después de años a la sombra de los jamaiquinos. Pero el estadounidense tendrá competencia: los jóvenes Kishane Thompson y Oblique Sevilla tienen grandes tiempos de referencia y quieren suceder a su compatriota Usain Bolt, el botsuanés Letsile Tebogo tiene una gran carta que jugar, y el keniano Ferdinand Omanyala puede dar la sorpresa.

Los 100 metros femeninos también están indecisos. Tres años después de perderse los Juegos de Tokio, la estadounidense Sha’Carri Richardson, campeona mundial de 2023, aspira a la consagración olímpica. Pero Jamaica no renunciará fácilmente a este título que tiene en su poder desde 2008: Elaine Thompson-Herah no estará allí, debido a una lesión, pero Shelly-Ann Fraser-Pryce resiste y Shericka Jackson tiene en la mira un doblete 100-200 metros.

Los 400 metros vallas también prometen mucho. En Tokio, el noruego Karsten Warholm y el estadounidense Rai Benjamin libraron una batalla épica, en la que el primero batió el récord mundial (45.94). En la carrera femenina, la verdadera lucha parece ser entre la jefa Sydney McLaughlin-Levrone y el cronómetro. Durante los últimos cinco años, la estadounidense ha estado empujando los límites del récord mundial, que pasó de 52.16 a 50.65 segundos. Sin embargo, hay que tener cuidado con la amenaza que supone la neerlandesa Femke Bol, en los 400m vallas y 4x400m.

Y no es todo. Hace tres años, el catarí Mutaz Essa Barshim y el italiano Gianmarco Tamberi, amigos rivales, compartieron la medalla de oro en salto de altura, y están de vuelta en París. El estadounidense Grant Holloway es el gran favorito en los 110m vallas, con el récord mundial de 12»80 en su punto de mira (mejor marca personal: 12»81). El keniano Eliud Kipchoge, que pronto cumplirá 40 años, intentará ganar el oro por tercera vez en el maratón, mientras que su compatriota Faith Kipyegon sueña con un doblete de 1.500 y 5.000 metros. Por último, el marroquí Soufiane el-Bakkali, el hombre que puso fin a la supremacía de Kenia en los 3.000 metros con obstáculos, intentará mantener su corona.

Deportes colectivos: entre ambiciosos y leyendas despidiéndose

Dos leyendas del balonmano se preparan para retirarse. El francés Nikola Karabatic vivirá su última competición, tras 22 años de alto nivel. A sus 40 años, el tres veces campeón olímpico (2008, 2012, 2021) sueña con un último vuelo ante su público. Mikkel Hansen, de 36 años, de la formidable Dinamarca y ex compañero de Karabatic en el PSG, no lo ve así. Tras la final perdida en 2021, el danés, que también colgará las botas, tiene una última revancha contra Les Bleus.

Para desafiar el dominio de Fiji en el rugby 7, Francia fue a buscar a Antoine Dupont. Desde principios de año, el capitán habitual del XV de Francia ha estado entrenando y hasta ahora, ha sido un gran éxito. Todo lo que queda es hacerlo realidad en los Juegos. Por el lado del voleibol, los franceses revivirían la emoción de Tokio al quedarse con su medalla de oro. Para lograrlo, el talento de Earvin Ngapeth será de gran utilidad.

¿Puede Estados Unidos caer de su trono en el básquetbol? El equipo rara vez deja escapar el oro olímpico. Tras saltarse 2016 y 2021, LeBron James estará presente, como líder del bando estadounidense. Un grupo que también incluye a Joel Embiid, quien respondió a la llamada de la bandera estrellada en lugar de la bandera francesa. El equipo masculino de EEUU tendrá que desconfiar de algunas naciones con jugadores de la NBA: Francia contará con el «Extraterrestre» Victor Wembanyama, Grecia apostará por el dos veces MVP Giannis Antetokounmpo y Serbia estará liderada por el tres veces MVP Nikola Jokic. En el cuadro femenino, el equipo de EEUU también es impresionante y dominante, con el regreso de Brittney Griner en sus filas.

Con las reglas que permiten a los clubes no liberar a sus jugadores para los Juegos, no habrá muchas superestrellas del fútbol. Pero algunos equipos podrán contar con nombres conocidos. El guineano Naby Keïta estará en la cancha, al igual que el marroquí Achraf Hakimi. Thierry Henry, el seleccionador francés, no podrá contar con Kylian Mbappé, pero sí tendrá al experimentado Alexandre Lacazette como su principal amenaza ofensiva. Y Julián Álvarez espera continuar su cosecha de títulos con Argentina.

Deportes individuales: feroz batalla entre acostumbrados y recién llegados

Es el nuevo príncipe de la natación francesa y ha hecho de estos Juegos un gran acontecimiento. Léon Marchand, de 22 años, sigue los pasos de sus predecesores Alain Bernard y Yannick Agnel. El nadador con cinco títulos mundiales en los últimos dos años competirá en los 200 metros pecho, 200 metros mariposa, 200 metros combinados y 400 metros combinados. Doce años después de su éxito en Londres, Florent Manaudou, uno de los abanderados de la delegación azul, buscará una cuarta medalla olímpica en los 50 metros libres. Se enfrentará al estadounidense Caeleb Dressel, quien ganó siete medallas de oro en Tokio y está de regreso después de un largo tiempo fuera de competencia por razones de salud mental. Dressel compartirá protagonismo con su compatriota Katie Ledecky, 10 veces medallista (siete de oro y tres de plata) en los Juegos desde 2012.

En judo, todas las miradas estarán puestas en Teddy Riner y Clarisse Agbegnenou. El peso pesado sueña con una tercera medalla de oro individual, algo que ningún judoca ha logrado antes que él. El guadalupeño no pierde desde sus cuartos de final en Tokio 2021. Clarisse Agbegnenou defenderá su título en la categoría de menos de 63 kilos e intentará borrar sus recientes decepciones en el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo.

En tenis, para Rafael Nadal, estos Juegos pueden ser el canto del cisne. Agotado físicamente, el español, campeón olímpico de tenis individual en 2008, probará la tierra batida parisina en dobles. El serbio Novak Djokovic, por su parte, estará en el cuadro individual, todavía en busca del oro olímpico. En golf, el equipo de Estados Unidos no busca nada más que el oro para sus dos jugadores No. 1: Nelly Korda, la actual campeona olímpica, y Scottie Scheffler, quien competirá en los Juegos por primera vez.

El regreso de una gran campeona de gimnasia artística será seguido de cerca. Excepcional en Río, luego víctima de «pérdidas de figuras» en Tokio debido a una frágil salud mental, la estadounidense Simone Biles estará en París. Para la que demostró en el Campeonato Mundial de 2023 que no había perdido nada de su talento, los Juegos Olímpicos de 2024 pueden tomar la apariencia de una revancha. Biles será la favorita, al igual que Janja Garnbret en escalada: si está en su mejor forma, la eslovena no perderá la oportunidad de ganar una segunda medalla de oro.

Francia desarrolló una pasión por el tenis de mesa siguiendo a los hermanos Alexis y Félix Lebrun. Ambos representan grandes posibilidades de medallas, pero China no se dejará intimidar. La leyenda Ma Long sólo estará allí para el evento por equipos, mientras que los dos mejores del mundo, Wang Chuqin y Fan Zhendong, defenderán los colores chinos en individuales. China también tiene las mayores ambiciones en bádminton con Shi Yuqin, uno de los mejores jugadores del mundo.

En BTT (bicicleta todo terreno), Pauline Ferrand-Prévot, que ha ganado tanto en su carrera, finalmente espera un podio olímpico. El neerlandés Mathieu van der Poel también aspira a una primera medalla olímpica en ciclismo en línea.

En taekwondo, el marfileño Cheick Cissé puede hacer historia al ganar una segunda medalla de oro en la categoría de más de 80 kilos después de la de 2016. En halterofilia, el georgiano Lasha Talakhadze (más de 102 kilos) aspira a igualar al ilustre Naim Süleumanoglu ganando un tercer título olímpico. Una hazaña que también puede lograr el chino Shi Zhiyong (menos de 73 kilos).

Por último, en boxeo, Estelle Mossely será la líder de la delegación francesa y buscará un segundo título tras el de 2016 en los menos de 60 kilos. El triatleta británico Alistair Brownlee puede ganar una tercera medalla de oro después de 2012 y 2016. Y Aron Szilagyi puede convertirse en el primer hombre en ganar cuatro medallas de oro individuales en esgrima.