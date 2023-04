A poco menos de un año para las elecciones municipales en la República Dominicana, varios nombres suenan como los posibles competidores a la plaza municipal más importante del país: la Alcaldía del Distrito Nacional.

Aunque el expresidente de la República, Hipólito Mejía, entiende que su hija, la alcaldesa Carolina Mejía, no debería volver a competir por la Alcaldía, la edil no ha manifestado oficialmente que no competirá otra vez por el puesto.

Otro de los posibles nombres que sonaban desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) era el del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien manifestó que no tiene interés en ser alcalde del Distrito.

También, suenan el extitular de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), José Leonel Cabrera, Neney, el diputado Orlando Joge Villegas, y el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, Yayo.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), competirían para la plaza los dirigentes Andrés Navarro y Domingo Contreras.

En tanto, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) llevará a la exministra de la Mujer, Janet Camilo, quien anunció una propuesta de gobierno municipal que denominó “Pasión por mi ciudad”.

De su lado, en el partido Fuerza del Pueblo, Rafael Paz promueve un plan para la Alcaldía del Distrito Nacional, que incluye seguridad, ordenamiento territorial, una ley especial para la capital, entre otras propuestas.

Respecto a la posible alianza de los partidos opositores contra el oficialismo, el vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhampés Jiménez, manifestó que para poder competir contra el Gobierno se necesitará una unificación.

Jiménez aseveró que el Gobierno cuenta con los recursos, en momentos cuando se ventiló que el PRM estaba comprando alcaldes, versión que luego fue desmentida por el presidente del partido blanco, José Ignacio Paliza.