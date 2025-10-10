Las formas más extrañas de tomar café en el mundo: del queso finlandés al huevo batido en Vietnam  

  • Hoy
Las formas más extrañas de tomar café en el mundo: del queso finlandés al huevo batido en Vietnam  

En todo el mundo, el café es mucho más que una bebida: es un ritual. Desde los baristas que experimentan con nuevas formas de extracción hasta los pequeños productores que cultivan granos en condiciones únicas, la diversidad en torno a esta infusión es inmensa.

Todo el mundo conoce diferentes tipos de café como el café con leche, solo, capuchino o el carajillo, pero en diferentes partes del mundo se prepara con ingredientes muy peculiares o su procedencia es muy peculiar.

Puede leer: ¿Bacalao? Sí… Pero fresco

A continuación, veamos algunas de formas más peculiares de beber café en el mundo:

Kaffeost (Suecia/Finlandia)

kaffeost 079

Cubos de queso “leipäjuusto” reciben café caliente; el queso se ablanda y absorbe el café, creando una mezcla reconfortante.

Cà Phê Trứng (Vietnam)

OIP 16

Espresso con yema de huevo batida, leche condensada y azúcar; cremoso, dulce y con textura de postre, originario de los años 40.

Kopi Gu You (Singapur)

kopi gu you butter coffee heap seng leong

Café robusto con una cucharada de mantequilla, suavizando el amargor y aportando un sabor más denso y caramelizado.

Mazagran (Argelia)

mazagran coffee lemon coffee

Uno de los primeros cafés fríos: espresso, hielo, jugo y cáscara de limón, a veces con un toque de licor.

Kopi Luwak

Why try kopi luwak cover

Conocido y controvertido, producido a partir de granos digeridos por civetas; su sabor es menos ácido y más suave.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Las formas más extrañas de tomar café en el mundo: del queso finlandés al huevo batido en Vietnam  
Las formas más extrañas de tomar café en el mundo: del queso finlandés al huevo batido en Vietnam  
10 octubre, 2025
¿Bacalao? Sí… Pero fresco
¿Bacalao? Sí… Pero fresco
10 octubre, 2025
3.700 millones de personas no tienen acceso a una dieta saludable: ¿Cómo salvar al planeta de muertes prematuras?
3.700 millones de personas no tienen acceso a una dieta saludable: ¿Cómo salvar al planeta de muertes prematuras?
3 octubre, 2025
Más de RD$6,000 millones en riesgo por pérdida de la mayor cosecha de café
Más de RD$6,000 millones en riesgo por pérdida de la mayor cosecha de café
3 octubre, 2025
Día Internacional de Café: 12 cosas que quizás no sabías de esta rica bebida
Día Internacional de Café: 12 cosas que quizás no sabías de esta rica bebida
1 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Feria del Libro y juegos escolares

Feria del Libro y juegos escolares

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo