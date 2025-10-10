Las formas más extrañas de tomar café en el mundo: del queso finlandés al huevo batido en Vietnam  

En todo el mundo, el café es mucho más que una bebida: es un ritual. Desde los baristas que experimentan con nuevas formas de extracción hasta los pequeños productores que cultivan granos en condiciones únicas, la diversidad en torno a esta infusión es inmensa.

Todo el mundo conoce diferentes tipos de café como el café con leche, solo, capuchino o el carajillo, pero en diferentes partes del mundo se prepara con ingredientes muy peculiares o su procedencia es muy peculiar.

A continuación, veamos algunas de formas más peculiares de beber café en el mundo:

Kaffeost (Suecia/Finlandia)

Cubos de queso “leipäjuusto” reciben café caliente; el queso se ablanda y absorbe el café, creando una mezcla reconfortante.

Cà Phê Trứng (Vietnam)

Espresso con yema de huevo batida, leche condensada y azúcar; cremoso, dulce y con textura de postre, originario de los años 40.

Kopi Gu You (Singapur)

Café robusto con una cucharada de mantequilla, suavizando el amargor y aportando un sabor más denso y caramelizado.

Mazagran (Argelia)

Uno de los primeros cafés fríos: espresso, hielo, jugo y cáscara de limón, a veces con un toque de licor.

Kopi Luwak

Conocido y controvertido, producido a partir de granos digeridos por civetas; su sabor es menos ácido y más suave.